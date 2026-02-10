ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

エリクソン、5G測位サービス発表…屋外10cm・屋内1m以下の高精度を実現

エリクソンの商用5G SAネットワーク全体で位置情報ベースのサービスを提供する包括的なソリューション「5G Advanced Location Services」
  • エリクソンの商用5G SAネットワーク全体で位置情報ベースのサービスを提供する包括的なソリューション「5G Advanced Location Services」

エリクソンは、商用5G SAネットワーク全体で位置情報ベースのサービスを提供する包括的なソリューション「5G Advanced Location Services」を発表した。

2026年第1四半期にリリース予定のこのソリューションにより、エリクソンは5Gポジショニング技術のリーダーとしての地位を確立する。

同サービスは、RTK技術により屋外で10cm以下、エリクソンの屋内ソリューションにより屋内で1m以下の測位精度を実現する。5G SAネットワークに完全統合され、追加のセンサーやオーバーレイインフラを必要とせず、あらゆる5Gデバイスに正確な位置情報を提供できる。

統合されたAPIとネットワーク中心の位置情報機能により、製造業、医療、自動車、ドローン、公共安全など、さまざまな業種への展開が可能になる。通信事業者は従来のモバイルサービスの枠を超えて、位置情報を活用した自社の収益化を図ることができる。

主なメリットとして、高精度な測位、屋内外のシームレスなカバレッジ、デバイス側の専用アプリ不要、衛星ベースのソリューションと比較してバッテリー寿命の向上などが挙げられる。また、大規模なジオフェンシング、人口密度分析、トラッキングなどの用途にも対応する。

5Gポジショニングの世界市場はまだ初期段階にあるが、多様な分野でより高い位置精度への需要が高まっていることから、急速な成長が見込まれている。エリクソンの5G Advanced Location Servicesは、2026年第1四半期から商用利用が可能となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

エリクソン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES