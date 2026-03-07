ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『スターレット』、27年ぶりの復活…土曜ニュースランキング

トヨタ スターレット 新型の予想CG
  • トヨタ スターレット 新型の予想CG
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • フィアット・トポリーノ の改良モデル
  • ホンダ ICON e:（アイコン イー）
  • ブリッツ パワコンX　ホンダ・N-ONE装着例

2月27日～3月5日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、トヨタ『スターレット』の復活に注目が集まりました。さらに注目はGRタイプか？

【画像全5枚】

1位）27年ぶり復活、トヨタ『スターレット』! ヤリスより小型で130万円から...デザインを大予想
https://response.jp/article/2026/03/05/408214.html

トヨタのかつてのビッグネーム、『スターレット』が復活する可能性がいよいよ高まっている。新型スターレットのワールドプレミアは2027年秋頃と予想され、価格はエントリーモデルで130万円、ハイブリッドが190万円程度で、GRでは260万円程度か。

2位）ホンダ『ステップワゴン』を“角目4灯”で古き良きアメ車風に! ダムド、ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」発売
https://response.jp/article/2026/02/27/407947.html

自動車カスタムパーツメーカーのダムドが2月28日、ホンダ『ステップワゴン』用新作ボディキット「DAMD STEP WGN RESONATOR（ダムド・ステップワゴン・レゾネーター）」の販売を開始した。

3位）「日本の狭い路地に最適じゃない？」可愛すぎるフィアットの超小型車『トポリーノ』がSNSで話題に
https://response.jp/article/2026/02/28/408007.html

フィアットは、超小型EV『トポリーノ』に欧州で新色「コラーロ」と新型デジタルクラスターを追加し、製品ラインナップを拡充したと発表した。SNSでは、「トポリーノかわいいな」「日本の狭い路地に最適じゃない？」など注目を集めている。

4位）「通勤通学の足これでええやん!」“22万円”の電動スクーター『ICON e:』発表に、「ホンダも本気出してきた」とSNSで話題に
https://response.jp/article/2026/03/02/408042.html

ホンダは3月23日に、着脱式バッテリーを動力用電源に採用した原付一種の電動二輪スクーター『ICON e:（アイコン イー）』を発売する。この発表にSNSでは、「22万円って！ホンダも本気出してきた」、「通勤通学の足これでええやん」と話題を呼んでいる。

5位）ホンダ『N-ONE』のエンジン出力アップ！ ブリッツ「パワコンX」が発売、4万6200円
https://response.jp/article/2026/03/01/408026.html

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中のエンジン出力向上デバイス「Power Con X（パワコンX）」に、ホンダ『N-ONE』（JG3 2025年11月～）の適合が追加された。税込み価格は4万6200円。

《レスポンス編集部》

