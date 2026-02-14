ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

200万円台で買える？ 日産『リーフ』の廉価グレード「B5」登場…土曜ニュースランキング

日産 リーフ B7
  • 日産 リーフ B7
  • 迫西川の「天空の車庫」
  • ホンダ フリード e:HEVクロスター・4WD
  • スズキ・ジムニー
  • 日産ソーラー・パワード・アリア・コンセプト

2月6～12日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、1月末に日産『リーフ』に追加された、廉価グレード「B5」に注目が集まりました。


1位） 日産『リーフ』の受注が5000台で快調、廉価グレード「B5」と補助金129万円で「フルスイングで勝負」：174 Pt.

2025年10月に受注を開始した日産の新型『リーフ』が、1月より順次納車を開始。2月9日時点で約5000台の受注があったことが明らかになった。1月末にはより廉価な「B5」グレードを発表し、販売にさらに弾みをつけるねらいだ。
EVの使い勝手が進化した「リーフ」は“実質200万円台”から購入可能？





2位） 現役最長バス路線や日本三大“酷”道のひとつ、さらに「天空の駐車場」を巡る　日本旅行がツアーを企画：126 Pt.

日本旅行は、2月6日より、バスツアー企画『もう一つの『大仏新宮線』&現役最長『八木新宮線』と“酷”道425号『北川線』2日間』の予約を開始した。ツアーの日程は、3月14日出発の1泊2日となる。専用道城戸の奈良交通「ブルーリボン2」「大仏新宮線」は、現在の日本最長一般バス路線である奈良交通の「八木新宮線」の前身となった路線だ。その運行経路は、現在の八木新宮線経路となっている十津川温泉経由のほかに「北山谷経由」路線が運行されていたが、区間短縮が繰り返され特急バスとしての運行は1996年に廃止された。
貸切り路線車でいく、1泊2日の旅





3位） 【ホンダ フリードクロスター 新型試乗】目を見張る実燃費、日常で味わえる“クロスター分”の個性もいい…島崎七生人：92 Pt.

試乗車返却時の満タン給油で目を見張った。計算すると20.52km/リットルの実燃費だったからだ。試乗車ホンダ『フリード e:HEV クロスター』（4WD・5人乗り）のWLTCモード燃費は21.3km/リットル。カタログ数値にほとんど遜色なしということになる。
フラットな床、便利なラゲッジスペース、燃費性能は実力十分





4位） スズキ『ジムニー』MT仕様の1211台をリコール…エンストするとエンジンが再始動できない：58 Pt.

スズキは2月5日、『ジムニー』のエンジン制御用コントローラについて、イグニッションコイルの通電制御プログラムに不具合があるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
スズキ『ジムニー』、MT車でリコール





5位） 日産『アリア』、太陽光パネル搭載コンセプト発表…ソーラーパワーで1日最大23km走行可能：50 Pt.

日産自動車の欧州部門は、太陽光発電パネルを搭載したEV『アリア』のコンセプトカーを発表した。世界で最も豊富な再生可能エネルギー源である太陽光を活用し、将来のEVがどのように進化できるかを探る試みだ。
駐車したり走行したりするだけで、環境、経済のコストを削減できる


《レスポンス編集部》

