ホンダの新基準原付『スーパーカブ110ライト』に乗って考える、「日用品」としての原付の価値と、プラス10万円の壁

2025年4月から従来の原付一種に新たな区分が設けられた。

【詳細画像】ホンダ スーパーカブ110ライト

すでに様々なメディアを通じて広く報じられているが、道路交通法施行規則の見直しによって「新基準原付」という新たな車両区分が出来上がった。50cc以下の従来の原付バイク（原付一種）では、厳しさを増す排出ガス規制への対応が困難で、対策しようとすれば、現実的ではないコスト上昇と性能低下を招く可能性が高い。

そこで、50cc超125cc以下の排気量を持ち、通常なら原付二種に区分される車両でも、要件を満たせば原付一種と同等の扱いができるように法を改正。それを受けて国内各社は50ccモデルの生産を終了し、現状ではホンダとヤマハが既存の原付二種モデルをベースに、新基準原付への適合を図っている。

ホンダ スーパーカブ110ライトの109ccエンジン

新基準原付に関して要約すると、現時点では下記の通りだ。

●主な車両条件

・排気量 50cc超125cc以下

・最高出力 4.0kW（≒5.4ps）以下

●運転できる免許

原付免許／普通自動車免許

※小型限定普通二輪（小型二輪）は不要

●適用される交通ルール

・法定速度30km/h以下

・二段階右折あり

・二人乗り禁止

・最大積載量30kg以下

・ナンバーはフチなしの白

※つまり、50cc以下の原付と同じ扱い

●メリット

・50ccより排気量が大きいことによるエンジンの力強さ

・車体サイズがもたらす安定性の高さ

●デメリット

・車体サイズがもたらす重量増やシート高

・車両価格の上昇

◆「原付ユーザー」とは誰なのか

ホンダ スーパーカブ110ライト

新基準原付のことがメディアに取り上げられると、「わざわざ足かせのあるモデルに乗るくらいなら小型自動二輪免許を取ればいいじゃないか」という意見が必ず寄せられる。

そこにハードルを感じない人にとっては、確かにその通りだが、少し想像してみてほしい。たとえば、「郊外に住んでいる（くだけて言えば、田舎）60歳女性で、作業場への往復や日常の足として原付は欠かせない」というようなペルソナだ。

そういう原付ユーザーに、「教習所に行けばいい」とか「小型自動二輪にすればツーリングの幅が広がる」とか「60km/hまで出せて楽」なんていう言葉はまったく響くものではなく、今日やらなきゃいけない畑仕事、明日の食材の買い出し、来週の通院の手段をどうするかが目の前の問題なのだ。

もちろん、他のモビリティやEVが選択肢になる可能性もあるが、乗り慣れたエンジン車に乗り、馴染みのバイク屋さんでオイル交換やパンク修理をしてもらい、先進の装備よりも簡易な操作を望むなら、新基準原付はベストではなくとも、速やかに移行できる最適解のひとつと言える。

◆ホンダの新基準原付『スーパーカブ110ライト』

ホンダ スーパーカブ110ライト

というわけで、ホンダの『スーパーカブ110ライト』である。新基準原付に適合したモデルとして、ホンダはこの他に、『スーパーカブ110プロライト』、『クロスカブ110ライト』、『ディオ110ライト』の計4機種をラインナップ。すでに販売が始まっている。

スーパーカブ110ライトは、原付二種の「スーパーカブ110」をベースに出力をダウンしたものだ。排気量は109ccのまま、最高出力を4.8ps/6000rpm（スーパーカブ110：8.0ps/7500rpm）、最大トルクを6.9Nm/3750rpm（スーパーカブ110：8.8Nm/5500rpm）に仕立て直している。

車体のサイズ、738mmのシート高、101kgの車重はスーパーカブ110と同じ。2024年12月にファイナルエディションが設定された『スーパーカブ50』（49cc）に対しては、シート高が3mm高く、車重が5kg重い一方、当然エンジンには余力がある。ちなみに、スーパーカブ50はシート高735mm、車重96kg、最高出力3.7ps/7500rpm、最大トルク3.8Nm/5500rpmである。

◆重量増とシート高もスーパーカブ50比で違和感なし

ホンダ スーパーカブ110ライト

スーパーカブ110ライトで走り出し、スロットルを開け閉めしつつ、1速から2速へ、2速から3速へ、そして4速へとシーソー式のシフトペダルを踏み込んでいく。加速フィーリングにはなんの不足もなく、ふとメーターに目を落とすと赤いインジケーターが点滅。コロコロとした心地よい鼓動に委ねていれば、アッと言う間に法定速度へ到達する。

最高出力と最大トルクの発生回転数を引き下げ、乗用域というか、法定速度内の力強さに特化したエンジンはその通りの効果を発揮し、それでいてスピードリミッターの作動領域までスムーズに増速。都市部の平均的な交通環境であれば、流れに乗ることも、しばしリードすることもできる。しちゃいけないけど。

車体のしっかり感、直進安定性、フロントABSの制動力はいずれも高く、重量増とシート高はスーパーカブ50比で違和感のないレベルに収まっている。総じて、動力性能は必要十分以上のレベルにあることがわかった。

ホンダ スーパーカブ110ライト

◆プラス10万円の壁

新基準原付のモデルは、大半が実用の道具として選ばれる。趣味として欲しいか欲しくないかではなく、日々の暮らしを円滑なものにするため、必要に迫られて選ぶ乗り物だ。言わば日用品であり、日用品であれば、できるだけ安く手に入れたいのが人情というもの。

その意味で、34万1000円という車体価格（スーパーカブ50：24万7500円）だけが、唯一にして最大の障壁である。

■5つ星評価

パワーソース：★★★★

ハンドリング：★★★★

扱いやすさ：★★★★★

快適性：★★★★

オススメ度：★★★★

伊丹孝裕｜モーターサイクルジャーナリスト

1971年京都生まれ。1998年にネコ・パブリッシングへ入社。2005年、同社発刊の2輪専門誌『クラブマン』の編集長に就任し、2007年に退社。以後、フリーランスのライターとして、2輪と4輪媒体を中心に執筆を行っている。レーシングライダーとしても活動し、これまでマン島TTやパイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム、鈴鹿8時間耐久ロードレースといった国内外のレースに参戦。サーキット走行会や試乗会ではインストラクターも務めている。