ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ヤマハ初の新基準原付『JOG ONE』、ローダウンシートやバスケットなど純正アクセサリーを発売

純正アクセサリーを装着したヤマハの新基準原付「JOG ONE」
  • 純正アクセサリーを装着したヤマハの新基準原付「JOG ONE」
  • ヤマハ JOG ONE用クールメッシュシートカバー
  • ヤマハ JOG ONE用R-6N メッシュリアバスケット
  • ヤマハ JOG ONE用ローダウンシート
  • ヤマハ JOG ONE用シートカバー

ヤマハ初の「新基準原付」として3月19日に発売される『JOG ONE（ジョグ ワン）』。ヤマハ車向け製品を展開するワイズギアは早くも専用アクセサリーを発表した。

【画像】ヤマハ JOG ONE 用純正アクセサリー

「JOG ONE」は、新基準原付の区分基準に合わせ出力を4kW以下の3.5kWに抑えた125ccエンジンを搭載するスクーター。原付二種の『JOG125』の軽量でボディ剛性をバランスさせたアンダーボーン型フレームをそのままに、95kgの車体と735mm高のシングルシートがもたらす扱いやすさと居住性を特徴とする。

広いフットスペースと容量約21.3リットルのシート下収納スペース、フロントの600mlサイズのペットボトルが収まるトランクスペースや折りたたみ式フロントフック（最大荷重1.5kg）、グラブバーなど、高い実用性が魅力だ。

そんなJOG ONEの実用性をさらに高めてくれるのがワイズギアのアクセサリーだ。

ヤマハ JOG ONE用ローダウンシートヤマハ JOG ONE用ローダウンシートヤマハ JOG ONE用R-6N メッシュリアバスケットヤマハ JOG ONE用R-6N メッシュリアバスケット

新たに「ローダウンシート」（2万2000円）、「シートカバー」（4730円）、「クールメッシュシートカバー」（7150円）、「R-6N メッシュリアバスケット」（4268円）を2月下旬より順次発売する（いずれも税込）。

ローダウンシートはスタンダード車両に比べ、乗車時の足つきが約20mmダウン。座面を下げ、シート形状を最適化することで足つき性を向上させる。シートベースは同一のため、シート下
の収納容量は変わらない。

このほか、既存製品の「グラブバーキャリア JOG125」「シートインナーケース」「ハンドルカバー」「USB ソケット」にも適合する。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

ワイズギア

125cc

新基準原付

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES