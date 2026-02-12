ヤマハ初の新基準原付『JOG ONE』、ローダウンシートやバスケットなど純正アクセサリーを発売

ヤマハ初の「新基準原付」として3月19日に発売される『JOG ONE（ジョグ ワン）』。ヤマハ車向け製品を展開するワイズギアは早くも専用アクセサリーを発表した。

【画像】ヤマハ JOG ONE 用純正アクセサリー

「JOG ONE」は、新基準原付の区分基準に合わせ出力を4kW以下の3.5kWに抑えた125ccエンジンを搭載するスクーター。原付二種の『JOG125』の軽量でボディ剛性をバランスさせたアンダーボーン型フレームをそのままに、95kgの車体と735mm高のシングルシートがもたらす扱いやすさと居住性を特徴とする。

広いフットスペースと容量約21.3リットルのシート下収納スペース、フロントの600mlサイズのペットボトルが収まるトランクスペースや折りたたみ式フロントフック（最大荷重1.5kg）、グラブバーなど、高い実用性が魅力だ。

そんなJOG ONEの実用性をさらに高めてくれるのがワイズギアのアクセサリーだ。

ヤマハ JOG ONE用ローダウンシート

ヤマハ JOG ONE用R-6N メッシュリアバスケット

新たに「ローダウンシート」（2万2000円）、「シートカバー」（4730円）、「クールメッシュシートカバー」（7150円）、「R-6N メッシュリアバスケット」（4268円）を2月下旬より順次発売する（いずれも税込）。

ローダウンシートはスタンダード車両に比べ、乗車時の足つきが約20mmダウン。座面を下げ、シート形状を最適化することで足つき性を向上させる。シートベースは同一のため、シート下

の収納容量は変わらない。

このほか、既存製品の「グラブバーキャリア JOG125」「シートインナーケース」「ハンドルカバー」「USB ソケット」にも適合する。