ヤマハ初の「新基準原付」、25万9600円は安い？高い？ SNSで話題に

ヤマハ発動機は2月3日、「新基準原付」に適合した125ccスクーターの新製品『JOG ONE（ジョグ ワン）』を3月19日に発売すると発表した。SNSでは、「ついに出たなー」「安っ！欲しいよー」など、話題になっている。

【画像】ヤマハ初の新基準原付「JOG ONE」

新基準原付に適合した車種はヤマハとして初めて。価格は25万9600円（税込）。

新基準原付は、2025年4月1日施行の道路交通法施行規則の一部改正により新設された区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力4.0kW以下に制御した二輪車が対象となる。この区分に該当する車両は、「原付免許」や「普通自動車免許」で運転が可能であり、従来の50ccクラスの原付一種と同じ交通ルールが適用される点が特徴である。

「JOG ONE」は、この新基準原付の区分基準に適合させたモデルで、空冷・4ストローク・SOHC・124ccエンジンを搭載する。JOGシリーズが持つスポーティなイメージを踏襲しつつ、軽量コンパクトで足つきが良く、実用性とコストパフォーマンスに優れた、求めやすく乗りやすいスタンダードモデルとして開発された。原付一種は通勤・通学など生活に密着した移動手段であり、二輪ライフの入門モデルでもあることから、「求めやすく乗りやすい」ことを重視し、グローバルモデルの「JOG125」をベースにしている。

ヤマハ JOG ONE（マットダークパープリッシュブルーメタリック1）

最高出力は4kW以下となる3.5kWに抑えられているが、124ccの排気量により低回転域でも十分なトルクを発揮し、落ち着いた乗り心地を実現する。これにより、初めて二輪車に乗る人からベテランライダーまで、幅広い層に移動の楽しさを提供するという。

新基準に適合した124ccの「BLUE CORE」エンジンには、「SMG（Smart Motor Generator）」を搭載。始動時はスターターモーター、走行時はジェネレーターとして機能し、静粛なエンジン始動と軽量・コンパクト化を両立している。

車体には「JOG125」と同様、軽量で剛性バランスに優れたアンダーボーン型フレームを採用。車両重量95kg、シート高735mmとし、足つき性と扱いやすさを確保している。さらに、ホイールベースやサスペンションの最適化により、市街地での軽快な走行性能を実現。リアブレーキ操作で前後に制動力を配分するUBSも装備し、安定した制動を可能としている。

ヤマハ JOG ONE（ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1）

実用面では、広いフットスペースや約21.3リットルのシート下収納、フロントトランクや折りたたみ式フック、グラブバーなどを装備し、日常使いの利便性を高めた。デザインはJOGらしいスポーティさと親しみやすさを両立した。カラーは「マットダークブルー」「パープル」「ブラック」「シルバー」の4色を展開する。

X（旧Twitter）では、「ついに出たなー出力制限どんな感じなんだろ」「安っ！欲しいよー」といったコメントのほか、「税込約26万円だもんなー」「高くなるのは仕方ない」「JOG ONE とJOG125、8000円くらいしか違わないのね。リミッターとか手間かけてるの考えたら安いだけでも頑張ってるか。」など、価格に関して様々な意見が飛び交っている。