ホーム モーターサイクル 新型車 記事

原付一種免許で乗れる125ccスクーター、ヤマハ『JOG ONE』発売　価格は25万9600円

ヤマハ JOG ONE（ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1）
  • ヤマハ JOG ONE（ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1）
  • ヤマハ JOG ONE（ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1）
  • ヤマハ JOG ONE（ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1）
  • ヤマハ JOG ONE（ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1）
  • ヤマハ JOG ONE（マットダークパープリッシュブルーメタリック1）
  • ヤマハ JOG ONE（マットダークパープリッシュブルーメタリック1）
  • ヤマハ JOG ONE（マットダークパープリッシュブルーメタリック1）
  • ヤマハ JOG ONE（マットダークパープリッシュブルーメタリック1）

ヤマハ発動機は2月3日、「新基準原付」に適合した125ccスクーターの新製品『JOG ONE（ジョグ ワン）』を3月19日に発売すると発表した。新基準原付に適合した車種はヤマハとして初めて。価格は25万9600円（税込）。

【画像】ヤマハ初の新基準原付「JOG ONE」全カラー

新基準原付は、2025年4月1日から施行された道路交通法施行規則の一部改正により、排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御した二輪車が「原付免許」や「普通自動車免許」で運転できるようになった新しい区分だ。従来の50ccクラスの原付一種と同じ交通ルールが適用される。

「JOG ONE」は、新基準原付の区分基準に合わせた空冷・4ストローク・SOHC・124ccエンジンを搭載。JOGシリーズのスポーティなイメージを踏襲し、軽量コンパクトで足つきがよく、実用的でコストパフォーマンスにも優れた、求めやすく乗りやすい新基準原付のスタンダードモデルとして開発された。

ヤマハ JOG ONE（ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1）ヤマハ JOG ONE（ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1）

ヤマハ発動機では、原付一種の二輪車は通勤・通学など生活に密着した移動手段であり、二輪ライフの入門モデルでもあることから、「求めやすく乗りやすい」ことが重要であると考え、グローバルモデルの「JOG125」をベースに「JOG ONE」を開発。

出力は4kW以下の3.5kWに抑えられているものの、124ccの排気量により、低いエンジン回転域でも十分なトルクを得られるため、落ち着いた乗り心地をもたらし、初めて二輪車に乗る方からベテランライダーまで、さまざまな方に移動の悦びを提供するとしている。

◆JOG ONEの特徴

新基準に適合させた124cc「BLUE CORE」エンジンには、静粛なエンジン始動をもたらす「SMG(Smart Motor Generator)」を搭載。始動時はスターターモーターとして、走行時はジェネレーターとして機能するSMGにより、スターターモーターや減速ギアが不要となり、軽量・コンパクト化とともに静かなエンジン始動を実現している。

「JOG125」同様の軽量でボディ剛性をバランスさせたアンダーボーン型フレームを採用し、95kgの車体と735mm高のシングルシートがもたらす扱いやすさと居住性が特徴だ。クッションの硬さを調整することで良好な足つき性と快適な乗り心地を両立。ホイールベースやトレール量の最適化、フロントサスペンションのバランス調整により市街地での軽快な走りを実現する。

さらに、リアブレーキ操作でフロントブレーキにもバランスよく効力を発生させる「UBS（Unified Brake System）」を装備。制動時の車体挙動に穏やかさをもたらすとしている。

ヤマハ JOG ONE（マットダークパープリッシュブルーメタリック1）ヤマハ JOG ONE（マットダークパープリッシュブルーメタリック1）

実用性の面では、広いフットスペースと容量約21.3リットルのシート下収納スペースを確保。フロントには600mlサイズのペットボトルが収まるトランクスペースや折りたたみ式フロントフック（最大荷重1.5kg）、取り回しの際に握りやすいグラブバーを装備した。充電などに活用可能なUSBソケットもアクセサリー設定している。

デザインは、JOGらしいスポーティさを継承しつつ、軽さと取り扱いやすさを表現したコンパクトなボディに、フロントカウルと一体化したフラッシャー、そしてサイドカバーの滑らかなボディラインがダイナミックで親しみやすい印象を与える。

カラーリングは、スマートでスタイリッシュな「マットダークブルー」、優雅でエレガントな雰囲気の「パープル」、シンプル・イズ・ベストを追求した「ブラック」、そしてどんなシーンにも馴染む快適さを表現した「シルバー」の4色を用意する。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

新基準原付

ヤマハ発動機

125cc

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES