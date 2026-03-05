【ガソリン価格】中東情勢の影響は？ ジワリ値上がり傾向…全国平均は151.1円/L、安値を探せ

中東情勢が緊迫の度を増し、ガソリン価格の上昇が懸念されている。イードが運営する愛車管理サービス『e燃費』によると、3月4日のレギュラーガソリン看板価格の全国平均は151.1円/L、実買価格の全国平均は146.5円/L、ハイオクはそれぞれ162.3円/L、157.0円/Lだ。

レギュラー看板価格は3日から、実買価格は2日から値上がり。ハイオク看板価格は4日に値上がり、実買価格は2日から値上がり。中東情勢の影響は、顕著ではないが始まったのかもしれない。

ただe燃費の統計によると、最近のガソリン価格は2025年4月をピークに値を下げ、2026年1月を底値にして上昇に転じている。3月からの値上げの原因が、中東情勢によるものか、市場の価格上昇傾向によるものか、もう少し様子を見たい。いずれにせよ、中期的には上昇傾向がうかがえる。

資源エネルギー庁が発表した3月4日時点のガソリンの店頭現金小売価格調査の結果は、レギュラーが158.5円/Lで、前週と比べ1.4円/Lの値上がりで3週連続の値上がりとなった。ハイオクは169.3円/Lで、前週と比べ1.4円/Lの値上がりで、やはり3週連続の値上がりとなった。

●ガソリン価格ランキング

愛車の燃費を記録してエコドライブをサポートする e燃費では、ユーザーから各地のガソリンスタンドで販売されているガソリン価格（看板価格）を投稿してもらっている。※全国ランキングは投稿3日以内、都道府県ランキングは30日以内で集計しているので、リスト間で順位が上下する場合がある。

全国、レギュラー

1：バロン・パーク ユニーオイル 常滑りんくうSS 愛知県常滑市 セルフ132円/L（投稿3月4日）

2：コストコ 石狩倉庫店ガスステーション 北海道石狩市 セルフ135円/L（投稿3月2日）

3：コストコ 門真倉庫店ガスステーション 大阪府門真市 セルフ136円/L（投稿3月4日）

全国、ハイオク

1：バロン・パーク ユニーオイル 常滑りんくうSS 愛知県常滑市 セルフ138円/L（投稿3月4日）

2：コストコ 石狩倉庫店ガスステーション 北海道石狩市 セルフ145円/L（投稿3月2日）

3：コストコ 新三郷倉庫店ガスステーション 埼玉県三郷市 セルフ147円/L（投稿3月3日）

●ガソリン価格最安値

東京都

レギュラー：武蔵石油 EneJet 野崎SS 三鷹市 セルフ139円/L（投稿2月6日）

ハイオク：日米石油 EneJet 上野毛SS 世田谷区 セルフ151円/L（投稿2月22日）

神奈川県

レギュラー：ナヴィ海老名SS 海老名市 フル137円/L（投稿2月13日）

ハイオク：日商有田 セルフィックス厚木SS 厚木市 セルフ151円/L（投稿3月1日）

千葉県

レギュラー：太陽鉱油千葉新港SS 千葉市 セルフ135円/L（投稿2月11日）

ハイオク：出光リテール販売南関東カンパニーセルフ千葉ニュータウンSS 印西市 セルフ150円/L（投稿3月1日）

埼玉県

レギュラー：コストコ新三郷倉庫店ガスステーション 三郷市 セルフ136円/L（投稿3月3日）

ハイオク：コストコ新三郷倉庫店ガスステーション 三郷市 セルフ147円/L（投稿3月3日）

愛知県

レギュラー：バロン・パークユニーオイル常滑りんくうSS 常滑市 セルフ132円/L（投稿3月4日）

ハイオク：バロン・パークユニーオイル常滑りんくうSS 常滑市 セルフ138円/L（投稿3月4日）

大阪府

レギュラー：コスモ石油販売大阪カンパニーセルフピュア富田林SS 富田林 セルフ133円/L（投稿2月27日）

ハイオク：コスモ石油販売大阪カンパニーセルフピュア富田林SS 富田林 セルフ432円/L（投稿2月27日）

