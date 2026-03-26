ガソリン価格、全国平均が160円/Lで小康…安いSSをさがせ！ 140円/Lもある

資源エネルギー庁が発表したガソリンの店頭現金小売価格調査の結果は、3月23日時点で、レギュラーが177.7円/L、ハイオクは188.4円/Lとなった。前週と比べてそれぞれ13.1円/L、13.4円/Lの値下がりだ。

資源エネルギー庁は、中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置として、原油価格高騰による石油製品価格の高騰を抑制するために、3月19日から緊急的に燃料油（ガソリン、軽油、重油、灯油、航空機燃料）に対する支援「緊急的激変緩和措置」を行なっている。燃料油元売りに価格引下げの原資として補助金を支給するというもの。

支給額は、ガソリンについて、レギュラーの全国平均小売価格が170円程度を超える見込みとなった場合には、170円を超える部分について10/10を補助する。3月19日から30.2円/L、26日からは48.1円/Lが支給されている。

イードが運営する愛車管理サービス『e燃費』によると、3月25日のレギュラーガソリン看板価格の全国平均は165.6円/L、実買価格の全国平均は160.8円/L、ハイオクはそれぞれ176.3円/L、170.9円/Lとなった。12～18日に高値で推移していたが、19日から値下がり傾向にある。

レギュラー看板価格は3月18日が最近の最高値で188.8円/L、実買価格の最高値は17日の180.2円/Lで、それ以降下がっている。ハイオク看板価格は18日の199.6円/L、実買価格は16日の190.7円/Lから下がっている。

なお消費者は価格の安い店に多く集まるので、実売価格平均は看板価格平均より安くなる。

●ガソリン価格ランキング

愛車の燃費を記録してエコドライブをサポートする e燃費では、ユーザーから各地のガソリンスタンドで販売されているガソリン価格（看板価格）を投稿してもらっている。そのデータベースから作成したランキング。

全国、レギュラー

1：中川物産 セルフ安城根崎SS 愛知県安城市 セルフ140円/L（投稿3月24日）

2：オカモトセルフ千歳SS 北海道千歳市 セルフ151円/L（投稿3月23日）

2：太陽鉱油 Dr.Drive 築館インターSS 宮城県栗原市 セルフ152円/L（投稿3月25日）

全国、ハイオク

1：中川物産 セルフ安城根崎SS 愛知県安城市 セルフ150円/L（投稿3月24日）

2：オカモト セルフ千歳SS 北海道千歳市 セルフ151円/L（投稿3月13日）

3：太陽鉱油 Dr.Drive 築館インターSS 宮城県栗原市 セルフ163円/L（投稿3月25日）

●ガソリン価格最安値（投稿3月19日以降）

東京都

レギュラー：三愛リテールサービス EneJet Dr.Drive オブリステーション調布SS 調布市 セルフ153円/L（投稿3月22日）

ハイオク：ヤマヒロセルフ武蔵村山SS 東京都武蔵村山市 セルフ168円/L（投稿3月25日）

神奈川県

レギュラー：神奈川石油 寒川岡田SS 県寒川町 セルフ154円/L（投稿3月19日）

ハイオク：神奈川石油 寒川岡田SS 寒川町 セルフ165円/L（投稿3月19日）

千葉県

レギュラー：コスモ石油販売東関東カンパニーセルフピュア成田SS 成田市 セルフ150円/L（投稿3月21日）

ハイオク：出光リテール販売南関東カンパニーセルフ千葉ニュータウンSS 千葉県印西市 セルフ167円/L（投稿3月20日）

埼玉県

レギュラー：コストコ新三郷倉庫店ガスステーション 三郷市 セルフ152円/L（投稿3月20日）

ハイオク：コストコ新三郷倉庫店ガスステーション 三郷市 セルフ163円/L（投稿3月20日）

愛知県

レギュラー：中川物産セルフ安城根崎SS 安城市 セルフ140円/L（投稿3月24日）

ハイオク：中川物産セルフ安城根崎SS 安城市 セルフ155円/L（投稿3月24日）

大阪府

レギュラー：京都スタンダード XING 茨木インターSS 茨木市 セルフ162円/L（投稿3月24日）

ハイオク：石橋 Gasta セルフ泉佐野SS 泉佐野市 セルフ172円/L（投稿3月23日）

●全国のガソリン価格平均推移、価格ランキングなどを「e燃費」で確認することができます。

e燃費 最寄りのガソリン価格とランキングをチェック!!

https://e-nenpi.com/