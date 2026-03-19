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ガソリン価格、全国平均が190円/Lオーバー…実買でも180円/Lオーバー

ガソリンスタンド（イメージ）
  • ガソリンスタンド（イメージ）
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資源エネルギー庁が発表したガソリンの店頭現金小売価格調査の結果は、3月16日時点で、レギュラーが190.8円/Lで、前週と比べなんと29.0円/Lの値上がり。ハイオクは200円/Lを突破して201.8円/Lとなり、前週と比べ23.2円/L値上がり。いずれも5週連続の値上がりとなった。

【画像全3枚】

イードが運営する愛車管理サービス『e燃費』によると、3月17日のレギュラーガソリン看板価格の全国平均は181.1円/L、実買価格の全国平均は180.4円/L、ハイオクはそれぞれ195.2円/L189.7円/Lとなった。3月12日に一気に値上がりすると、高値で推移している。

3月1日の価格と比べてレギュラー看板価格は、31.9円/L、実買価格は35.8円/Lの値上がり。ハイオク看板価格は35.1円/L、実買価格は33.7円/Lの値上がりだ。看板価格は2025年9～10月ごろの、実売価格は2025年11月ごろの水準だ。

なお消費者は価格の安い店に多く集まるので、実売価格平均は看板価格平均より安くなる。


●ガソリン価格ランキング

愛車の燃費を記録してエコドライブをサポートする e燃費では、ユーザーから各地のガソリンスタンドで販売されているガソリン価格（看板価格）を投稿してもらっている。そのデータベースから作成したランキング。

全国、レギュラー
1：関東礦油 セルフ船堀SS　東京都江戸川区　セルフ129円/L（投稿3月17日）
2：太田商事 Dr.Drive セルフおかきたステーション　愛知県岡崎市　セルフ144円/L（投稿3月16日）
2：木次商事 韮崎SS　山梨県韮崎市　セルフ149円/L（投稿3月16日）

全国、ハイオク
1：バロン・パーク ユニーオイル 常滑りんくうSS　愛知県常滑市　セルフ180円/L（投稿3月16日）
2：オカモト EneJet 秋田北SS　秋田県秋田市　セルフ180円/L（投稿3月15日）
3：コストコ 岐阜羽島倉庫店ガスステーション　岐阜県羽島市　セルフ182円/L（投稿3月15日）


●全国のガソリン価格平均推移、価格ランキングなどを「e燃費」で確認することができます。
e燃費　最寄りのガソリン価格とランキングをチェック!!
https://e-nenpi.com/

《高木啓》

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