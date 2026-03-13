ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ガソリン価格の値上がりが逆バンジー！ 全国平均は182.9円/Lに

ガソリンスタンド（イメージ）
  • ガソリンスタンド（イメージ）
  • 米イスラエルに攻撃されたイラン、テヘラン市内の建物（3月12日撮影）
  • イラク国内で、イラン攻撃を準備するクルド系イラン反体制組織
  • 在英米軍基地でイラン爆撃を準備するB-1Bランサー。おそらく統合直接攻撃キットを装着した地中貫通爆弾を搭載すると思われる
  • レギュラーガソリン看板価格
  • レギュラーガソリン実買価格
  • ハイオクガソリン看板価格
  • ハイオクガソリン実売価格

ガソリン価格の上昇が尋常ではない。1日で看板価格は約25円、15％以上値上がりした。

【画像全8枚】

イードが運営する愛車管理サービス『e燃費』によると、3月12日のレギュラーガソリン看板価格の全国平均は182.9円/L、実買価格の全国平均は169.7円/L、ハイオクはそれぞれ192.4円/L、181.9円/Lとなった。

前日（3月11日）と比べてレギュラー看板価格は、24.5円/L（15.5％）、実買価格は18.0円/L（11.9％）の値上がり。ハイオク看板価格は23.7円（14.0％）、実買価格は19.4円（11.9％）の値上がりだ。価格動向の折れ線グラフが逆バンジージャンプを描いている。

3月1日の価格と比べてレギュラー看板価格は、33.7円/L、実買価格は25.1円/Lの値上がり。ハイオク看板価格は32.3円、実買価格は25.9円の値上がりだ。いずれも2025年11月の水準に近い。

なお消費者は価格の安い店に多く集まるので、実売価格平均は看板価格平均より安くなる。

いっぽう資源エネルギー庁が発表したガソリンの店頭現金小売価格調査の結果は、3月9日時点で、レギュラーが161.8円/Lで、前週と比べ3.3円/L値上がりして4週連続の値上がりとなった。ハイオクは172.6円/Lで、前週と比べ3.3円/L値上がりし、やはり4週連続の値上がりとなった。

市場の急激な値上げ傾向は12日からなので、資源エネルギー庁の調査に含まれるのは来週3月16日締め18日発表ぶんからになるだろう。


●ガソリン価格ランキング

愛車の燃費を記録してエコドライブをサポートする e燃費では、ユーザーから各地のガソリンスタンドで販売されているガソリン価格（看板価格）を投稿してもらっている。そのデータベースから作成したランキング。ただし投稿3日以内で集計しているので、12日からの値上がり後の価格が反映されるのは明日以降か。

全国、レギュラー
1：コストコ 岐阜羽島倉庫店ガスステーション　岐阜県羽島市　セルフ143円/L（投稿3月11日）
2：岩田商店 セルフハンズ西之一色SS　岐阜県高山市　セルフ144円/L（投稿3月11日）
2：宇治石油 セルフステーション京都SS　京都府久御山町　セルフ145円/L（投稿3月11日）

全国、ハイオク
1：コストコ 岐阜羽島倉庫店ガスステーション　岐阜県羽島市　セルフ153円/L（投稿3月11日）
2：岩田商店 セルフハンズ西之一色SS　岐阜県高山市　セルフ154円/L（投稿3月11日）
3：宇治石油 セルフステーション京都SS　京都府久御山町　セルフ156円/L（投稿3月11日）


●全国のガソリン価格平均推移、価格ランキングなどを「e燃費」で確認することができます。
e燃費　最寄りのガソリン価格とランキングをチェック!!
https://e-nenpi.com/

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ガソリン価格

資源エネルギー庁

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES