ガソリン価格の値上がりが逆バンジー！ 全国平均は182.9円/Lに

ガソリン価格の上昇が尋常ではない。1日で看板価格は約25円、15％以上値上がりした。

イードが運営する愛車管理サービス『e燃費』によると、3月12日のレギュラーガソリン看板価格の全国平均は182.9円/L、実買価格の全国平均は169.7円/L、ハイオクはそれぞれ192.4円/L、181.9円/Lとなった。

前日（3月11日）と比べてレギュラー看板価格は、24.5円/L（15.5％）、実買価格は18.0円/L（11.9％）の値上がり。ハイオク看板価格は23.7円（14.0％）、実買価格は19.4円（11.9％）の値上がりだ。価格動向の折れ線グラフが逆バンジージャンプを描いている。

3月1日の価格と比べてレギュラー看板価格は、33.7円/L、実買価格は25.1円/Lの値上がり。ハイオク看板価格は32.3円、実買価格は25.9円の値上がりだ。いずれも2025年11月の水準に近い。

なお消費者は価格の安い店に多く集まるので、実売価格平均は看板価格平均より安くなる。

いっぽう資源エネルギー庁が発表したガソリンの店頭現金小売価格調査の結果は、3月9日時点で、レギュラーが161.8円/Lで、前週と比べ3.3円/L値上がりして4週連続の値上がりとなった。ハイオクは172.6円/Lで、前週と比べ3.3円/L値上がりし、やはり4週連続の値上がりとなった。

市場の急激な値上げ傾向は12日からなので、資源エネルギー庁の調査に含まれるのは来週3月16日締め18日発表ぶんからになるだろう。

ガソリン価格ランキング

愛車の燃費を記録してエコドライブをサポートする e燃費では、ユーザーから各地のガソリンスタンドで販売されているガソリン価格（看板価格）を投稿してもらっている。そのデータベースから作成したランキング。ただし投稿3日以内で集計しているので、12日からの値上がり後の価格が反映されるのは明日以降か。

全国、レギュラー

1：コストコ 岐阜羽島倉庫店ガスステーション 岐阜県羽島市 セルフ143円/L（投稿3月11日）

2：岩田商店 セルフハンズ西之一色SS 岐阜県高山市 セルフ144円/L（投稿3月11日）

2：宇治石油 セルフステーション京都SS 京都府久御山町 セルフ145円/L（投稿3月11日）

全国、ハイオク

1：コストコ 岐阜羽島倉庫店ガスステーション 岐阜県羽島市 セルフ153円/L（投稿3月11日）

2：岩田商店 セルフハンズ西之一色SS 岐阜県高山市 セルフ154円/L（投稿3月11日）

3：宇治石油 セルフステーション京都SS 京都府久御山町 セルフ156円/L（投稿3月11日）

