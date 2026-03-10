【ガソリン価格】3月になってから5円/L以上値上がり…全国平均は156.1円/L、中東情勢の影響か？

中東情勢が緊迫の度を増し、ガソリン価格の上昇が懸念されている。イードが運営する愛車管理サービス『e燃費』によると、3月8日のレギュラーガソリン看板価格の全国平均は156.1円/L、実買価格の全国平均は148.5円/L、ハイオクはそれぞれ164.9円/L、159.6円/Lだ。

レギュラー看板価格は1日の価格と比べて、6.9円/L、実買価格は5.2円/Lの値上がり。ハイオク看板価格は4.8円、実買価格は3.6円の値上がりだ。いずれも2025年12月の水準になっている。

資源エネルギー庁が発表した3月4日時点のガソリンの店頭現金小売価格調査の結果は、レギュラーが158.5円/Lで、前週と比べ1.4円/L値上がりして3週連続の値上がりとなった。ハイオクは169.3円/Lで、前週と比べ1.4円/L値上がりし、やはり3週連続の値上がりとなった。

米海軍空母、ジェラルド・R. フォードで発艦を待つE-2Dホークアイ（2月28日）

●ガソリン価格ランキング

愛車の燃費を記録してエコドライブをサポートする e燃費では、ユーザーから各地のガソリンスタンドで販売されているガソリン価格（看板価格）を投稿してもらっている。※全国ランキングは投稿3日以内、都道府県ランキングは30日以内で集計しているので、リスト間で順位が上下する場合がある。

全国、レギュラー

1：バロン・パーク ユニーオイル 常滑りんくうSS 愛知県常滑市 セルフ138円/L（投稿3月8日）

2：コストコ 門真倉庫店ガスステーション 大阪府門真市 セルフ138円/L（投稿3月6日）

2：コストコ 中部空港倉庫店ガスステーション 愛知県常滑市 セルフ139円/L（投稿3月9日）

全国、ハイオク

1：バロン・パーク ユニーオイル 常滑りんくうSS 愛知県常滑市 セルフ138円/L（投稿3月8日）

2：コストコ 守山倉庫店ガスステーション 名古屋市 セルフ150円/L（投稿3月8日）

3：日商有田 セルフィックス かつらぎSS 和歌山県かつらぎ町 セルフ151円/L（投稿3月8日）

●ガソリン価格最安値

東京都

レギュラー：日新商事 東京支店 EneJet Dr.Drive セルフ田園調布南SS 大田区 セルフ140円/L（投稿3月2日）

ハイオク：日米石油 EneJet 上野毛SS 世田谷区 セルフ151円/L（投稿2月22日）

神奈川県

レギュラー：ナヴィ海老名SS 海老名市 フル137円/L（投稿2月13日）

ハイオク：日商有田 セルフィックス厚木SS 厚木市 セルフ151円/L（投稿3月1日）

千葉県

レギュラー：太陽鉱油千葉新港SS 千葉市 セルフ135円/L（投稿2月11日）

ハイオク：千葉日石 Dr.Drive メテオ西船SS 船橋市 セルフ154円/L（投稿2月14日）

埼玉県

レギュラー：コストコ新三郷倉庫店ガスステーション 三郷市 セルフ136円/L（投稿3月3日）

ハイオク：コストコ新三郷倉庫店ガスステーション 三郷市 セルフ147円/L（投稿3月3日）

愛知県

レギュラー：モリショー 豊田SS 豊田市 フル134円/L（投稿2月12日）

ハイオク：バロン・パークユニーオイル常滑りんくうSS 常滑市 セルフ138円/L（投稿3月8日）

大阪府

レギュラー：コスモ石油販売大阪カンパニーセルフピュア富田林SS 富田林市 セルフ133円/L（投稿2月27日）

ハイオク：コスモ石油販売大阪カンパニーセルフピュア富田林SS 富田林市 セルフ143円/L（投稿2月27日）

米・イスラエルの攻撃の後、炎上するイラン、テヘランの石油備蓄施設（3月8日）

