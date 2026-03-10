ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

【ガソリン価格】3月になってから5円/L以上値上がり…全国平均は156.1円/L、中東情勢の影響か？

  • 米・イスラエルの攻撃の後、炎上するイラン、テヘランの石油備蓄施設（3月8日）
中東情勢が緊迫の度を増し、ガソリン価格の上昇が懸念されている。イードが運営する愛車管理サービス『e燃費』によると、3月8日のレギュラーガソリン看板価格の全国平均は156.1円/L、実買価格の全国平均は148.5円/L、ハイオクはそれぞれ164.9円/L159.6円/Lだ。

【画像全7枚】

レギュラー看板価格は1日の価格と比べて、6.9円/L、実買価格は5.2円/Lの値上がり。ハイオク看板価格は4.8円、実買価格は3.6円の値上がりだ。いずれも2025年12月の水準になっている。

資源エネルギー庁が発表した3月4日時点のガソリンの店頭現金小売価格調査の結果は、レギュラーが158.5円/Lで、前週と比べ1.4円/L値上がりして3週連続の値上がりとなった。ハイオクは169.3円/Lで、前週と比べ1.4円/L値上がりし、やはり3週連続の値上がりとなった。

●ガソリン価格ランキング

愛車の燃費を記録してエコドライブをサポートする e燃費では、ユーザーから各地のガソリンスタンドで販売されているガソリン価格（看板価格）を投稿してもらっている。※全国ランキングは投稿3日以内、都道府県ランキングは30日以内で集計しているので、リスト間で順位が上下する場合がある。

全国、レギュラー
1：バロン・パーク ユニーオイル 常滑りんくうSS　愛知県常滑市　セルフ138円/L（投稿3月8日）
2：コストコ 門真倉庫店ガスステーション　大阪府門真市　セルフ138円/L（投稿3月6日）
2：コストコ 中部空港倉庫店ガスステーション　愛知県常滑市　セルフ139円/L（投稿3月9日）

全国、ハイオク
1：バロン・パーク ユニーオイル 常滑りんくうSS　愛知県常滑市　セルフ138円/L（投稿3月8日）
2：コストコ 守山倉庫店ガスステーション　名古屋市　セルフ150円/L（投稿3月8日）
3：日商有田 セルフィックス かつらぎSS　和歌山県かつらぎ町　セルフ151円/L（投稿3月8日）

●ガソリン価格最安値

東京都
レギュラー：日新商事 東京支店 EneJet Dr.Drive セルフ田園調布南SS　大田区　セルフ140円/L（投稿3月2日）
ハイオク：日米石油 EneJet 上野毛SS　世田谷区　セルフ151円/L（投稿2月22日）

神奈川県
レギュラー：ナヴィ海老名SS　海老名市　フル137円/L（投稿2月13日）
ハイオク：日商有田 セルフィックス厚木SS　厚木市　セルフ151円/L（投稿3月1日）

千葉県
レギュラー：太陽鉱油千葉新港SS　千葉市　セルフ135円/L（投稿2月11日）
ハイオク：千葉日石 Dr.Drive メテオ西船SS 船橋市　セルフ154円/L（投稿2月14日）

埼玉県
レギュラー：コストコ新三郷倉庫店ガスステーション　三郷市　セルフ136円/L（投稿3月3日）
ハイオク：コストコ新三郷倉庫店ガスステーション　三郷市　セルフ147円/L（投稿3月3日）

愛知県
レギュラー：モリショー 豊田SS　豊田市　フル134円/L（投稿2月12日）
ハイオク：バロン・パークユニーオイル常滑りんくうSS　常滑市　セルフ138円/L（投稿3月8日）

大阪府
レギュラー：コスモ石油販売大阪カンパニーセルフピュア富田林SS　富田林市　セルフ133円/L（投稿2月27日）
ハイオク：コスモ石油販売大阪カンパニーセルフピュア富田林SS　富田林市　セルフ143円/L（投稿2月27日）

●全国のガソリン価格平均推移、価格ランキングなどを「e燃費」で確認することができます。
e燃費　最寄りのガソリン価格とランキングをチェック!!
https://e-nenpi.com/

《高木啓》

