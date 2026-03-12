ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スズキ『ブレッツァ』、発売10周年…インド最量販コンパクトSUVに

スズキ・ブレッツァ（インド向け）
  • スズキ・ブレッツァ（インド向け）

マルチスズキは、インドで最も売れているコンパクトSUV「ブレッツァ」の発売10周年を迎えたと発表した。

2016年の発売以来、ブレッツァはインドの乗用車市場においてコンパクトSUVセグメントを最大級のセグメントの一つに成長させた。インドで最も売れているコンパクトSUVとして、ブレッツァは10年間連続でインドのベストセラー乗用車トップ10の地位を維持している。

マルチスズキのマーケティング&セールス担当上級執行役員であるパルソ・バネルジー氏は「ブレッツァの物語は、インドにおけるSUV時代を切り開いたものだ。新世代の顧客の期待に応えて構想、設計、開発されたブレッツァは、本格的なSUVのDNAと充実した装備で、新モデルの発売ごとに顧客の期待を再定義してきた」と述べた。

同氏はさらに「10周年を迎えた今、ブレッツァはインドで最も愛されるSUVとしての地位を維持しているだけでなく、コンパクトSUVセグメント全体の市場シェアを現在31%にまで着実に拡大してきた」と付け加えた。

ブレッツァは現在、顧客の56%が事前に決定した選択肢として検討しており、強力なブランド認知度を誇っている。発売初年度には、2017年インディアン・カー・オブ・ザ・イヤー(ICOTY)を含む28以上の権威ある自動車賞を受賞した。

最新世代のブレッツァ、プログレッシブ・スマート・ハイブリッド・テクノロジーを搭載した1.5L ガソリンエンジン、ステアリングマウント式パドルシフター付き6速オートマチックトランスミッション、360度ビューカメラ、電動サンルーフ、ヘッドアップディスプレイ、スマートプレイプロ+サラウンドサウンド、6エアバッグ、ヒルホールドアシスト付き電子安定性プログラム(ESP)を標準装備している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

SUV・クロスオーバー

インド

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES