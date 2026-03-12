ホーム プレミアム ビジネス 記事

ホンダ系のユタカ技研、インドのマザーサンが子会社…上場廃止へ

ユタカ技研
  • ユタカ技研

ユタカ技研は3月10日、インドの連結子会社であるYutaka Autoparts India Private ltd.(YAI)の保有株式全てを、マザーサン又はその完全子会社に譲渡する株式譲渡契約を締結したと発表した。

同社は2月29日付で、親会社である本田技研工業とMotherson Global Investments B.V.(マザーサングローバル)との間で、Framework Agreement of Business Reorganization(基本契約)を締結。この基本契約に基づく一連の取引の一環として、YAIの全株式をマザーサングローバルの最終親会社であるSamvardhana Motherson International Limited(マザーサン)又はその完全子会社に譲渡することが合意されていた。

インドの外資規制上、マザーサングローバルが公開買付けによりユタカ技研の株式を取得する場合には、インド当局の承認が必要となる。マザーサングローバルは、承認取得手続きにより公開買付けを含む一連の取引の実行の確実性に影響が生じることを避けるため、公開買付けの成立後、決済の開始日までに本株式譲渡を実行することを予定している。


《森脇稔》

あわせて読みたい

特集

ユタカ技研

インド

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES