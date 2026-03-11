ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マセラティ『グレカーレ』、特別な「クリスタッロ」「ルミナブルー」を限定5台で発売　1350万円から

グレカーレ クリスタッロ（写真は海外仕様）
マセラティは3月11日、ミドルサイズSUV「グレカーレ モデナ」をベースとした特別仕様車「グレカーレ クリスタッロ」および「グレカーレ ルミナブルー」を発売した。

両モデルは、カスタマイズプログラム「フォーリセリエ」を通じて、それぞれ異なる美のテーマを表現した限定車となる。導入台数は、クリスタッロが2台、ルミナブルーが3台。価格は1350万円からだ。

グレカーレ クリスタッロは、イタリア北部のドロミテ山脈の冬景色と「イタリアンデザインの卓越性」をテーマに仕立てた特別仕様モデルだ。

グレカーレ クリスタッロ（写真は海外仕様）

特徴的なボディカラー「アズーロ・アウレオ」は、青から白へと移ろう色調の中に金色の粒子が輝く特別塗装で、雪山に差し込む光を思わせる幻想的な表情を生み出す。

さらに、フォーリセリエにより、フロントグリルをボディ同色で仕上げたビスポーク仕様を採用。統一感のある、洗練されたフロントフェイスを実現した。

インテリアには、氷をイメージした「ギャッチョ(アイスホワイト)」のプレミアムレザーを採用。明るくモダンな空間を演出するとともに、セルフレベリング・ホイールキャップやカーテシーライトなどの純正アクセサリーも標準装備し、車両全体をトータルコーディネートしている。価格は1598万円。

グレカーレ ルミナブルーは、「Lumina(月光)」をテーマにデザインされた特別仕様モデルだ。

グレカーレ ルミナブルー（写真は海外仕様）

エクステリアには夜空を思わせる深いブルー「ナイト インタラクション」を採用。インテリアには対照的に「ギャッチョ(アイスホワイト)」レザーを組み合わせ、光と影が織りなすコントラストを表現した。

標準装備のラディカウッドトリムも、ギャッチョのインテリアとの組み合わせにより、モダンな家具のような温かみを醸し出し、緻密に設計された空間を演出する。

さらに、Cピラーに配したイエローのトライデントバッジや、イエローのブレーキキャリパーがアクセントとなり、夜空に浮かぶ月光のような印象的なディテールを添えている。

グレカーレ ルミナブルー（写真は海外仕様）

本モデルは、デザインの魅力と価格バランスを重視し、装備を厳選しながらも、マセラティらしい走りと美しさを際立たせた仕様としている。価格は1350万円。

自然の風景や光の美しさをモチーフにしたこれら2つの特別仕様車は、マセラティならではのデザインとクラフツマンシップを体現し、日常のドライビングに特別な体験をもたらすという。

《森脇稔》

