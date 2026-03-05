ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マセラティ、グレカーレ対象の新規顧客向けプログラム「My First Maserati」導入…残価保証40%など

マセラティは日本市場において、SUV『グレカーレ』を対象とした新規顧客向け購入サポートプログラム「My First Maserati」を導入すると発表した。

本プログラムは、初めてマセラティを検討する層を対象に、購入から所有までの心理的・経済的ハードルを軽減することを目的としている。毎月の支払い、維持費、5年後の下取り価格に対する不安を軽減し、安心して選択できる環境を整えることで、マセラティならではのパフォーマンスとデザインをより純粋に体験できる基盤を構築する。

「My First Maserati」では、包括的なパッケージを提供する。低金利ファイナンスは最長5年で実質年率1.89%(2026年3月時点)、残価保証は5年後最低40%を設定。さらに2年延長保証でトータル5年保証とし、2年メンテナンス追加でトータル5年メンテナンスフリー(車検費用除く)とする。

マセラティは、本プログラムによってブランドの革新性と伝統を体現するSUV「グレカーレ」をより身近な存在へと導き、新たなオーナーとの接点を広げるとしている。今後も日本市場においてブランド価値を守りながら、多様なニーズに応える取り組みを継続していく方針だ。

《森脇稔》

