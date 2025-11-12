ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マセラティのSUV『グレカーレ』、EV「フォルゴーレ」に新AWD搭載…航続580kmを実現

マセラティはSUV『グレカーレ』の2026年モデルを欧州で発表した。EVの「フォルゴーレ」に革新的なAWDシステムを搭載する。

この新システムは、全輪駆動が不要な場合に後輪駆動のみに切り替えることで、エネルギー消費を大幅に削減し、航続距離を最大580kmまで向上させる。全輪駆動と後輪駆動の切り替えは500ミリ秒で完了し、フロントアクスルシャフトをハブから物理的に切り離すことで、競合他社のシステムとは異なる真の完全分離を実現している。

スマートトラクション管理システムは、センサーネットワークと高度なアルゴリズムを使用し、毎秒数千のパラメータを処理する。トルク要求、ブレーキ温度、路面勾配、瞬間速度と加速度、選択された走行モード、外気温、ABS、ESC、ASR、トルクベクタリングなどの車両動的制御システムの作動状況を分析し、ドライバーの操作なしに最も効率的な構成を自動選択する。

2026年モデルでは、既存の技術も継続採用される。自動バッテリープリコンディショニングシステムは、ナビゲーションシステムでEVルーティング機能を使用して急速充電ステーションを目的地に設定した際に作動し、バッテリー温度を高出力充電に最適な範囲に調整して充電時間を大幅に短縮する。

日常の快適性では、リモート車室内空調制御機能を維持している。マセラティコネクトアプリを通じて車両停止中でも車内温度を安定化でき、乗車時から快適な環境を提供する。

EVルーティングは電動走行体験の柱として継続採用する。システムは充電レベル、運転スタイル、標高プロファイルを考慮してルートを計算し、充電停止を自動統合して全体の移動時間を最小化する。この機能をサポートするため、マセラティはダイナミックレンジマッピングを追加し、バッテリー状態に基づいて地図上で到達可能な最大距離を視覚的に表示し、運転条件に応じて常時更新する。

新しいグレカーレのラインナップは、これまでで最も包括的な商品展開となる。2026年モデルイヤーで導入される6色を含む32色の外装色、8種類の専用インテリア、4種類のブレーキキャリパー（うち1種類はEV専用）、5種類のホイール（電動版専用1種類含む）、3つのトリムレベル（うち1つはEVモデル専用）を用意する。

カラーパレットは最大11色のボディカラーで構成され、マセラティフオリセリエプログラムの多くのカスタマイゼーションオプションには、9色のソリッドおよびメタリックカラー、13色の3層および4層オプション、4色のマットシェードが含まれる。

インテリアでは、フオリセリエプログラムの3つの新しい仕様がスタンダードとして選択可能になった。プレミアムペレギアッチョ、スポーツレザーネロ/ロッソ、スポーツレザーネロ/ジャッロ、および8つのフオリセリエシートオプションを設定する。

《森脇稔》

