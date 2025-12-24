ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「カッコ良すぎ」黒い三菱『アウトランダーPHEV』にSNSも注目！ 価格については「気絶しそう」の声も

三菱『アウトランダーPHEV』の「BLACK Edition」
三菱の電動SUV『アウトランダーPHEV』に、ブラックのアクセントカラーを内外装の要所に配した特別仕様車「BLACK Edition」が登場した。SNSでは、「カッコ良すぎ」「良いね～と思って価格見たら670万円で気絶しそう」など、注目が集まっている。

アウトランダーPHEVは、世界初のSUVタイプで4WDのPHEVとして2013年より販売し、PHEVカテゴリーをリードしてきた三菱自動車のフラッグシップモデル。2021年にフルモデルチェンジして2代目となり、2024年10月の大幅改良では駆動用バッテリーの刷新によるEV航続距離伸長や加速性能の向上に加え、内外装デザインの変更により質感を向上させた。2024年度の国内販売台数ではPHEVカテゴリーで第1位（自販連調べ）を獲得し、多くの顧客に好評を得ている。

今回登場した特別仕様車「BLACK Edition」は、最上位グレードの「P Executive Package」をベースに、グロスブラック塗装のルーフレールを追加。20インチアルミホイールや前後スキッドプレート、電動格納式ドアミラーのほか、フロントグリルモールディング、ダイナミックシールドとフロントフォグランプベゼル、ヘッドライトベゼルをブラックで統一した。

また、スリーダイヤマークや車名バッジなどをダーク調とし、ウインドウモールディングではブラックステンレスを採用するなど、エクステリアの要所をブラック化することで、より上質で力強いスタイリングとした。

インテリアでは、ブラック色仕様をベースに、最上位グレード「P Executive Package」専用となるセミアニリンレザーシートにブラックのセミアニリンレザーを新たに採用し、シートステッチをシルバー色とした。インストルメントパネル上部やドアトリム部にもシルバーステッチで統一することで、より洗練された上質な内装とした。

ボディカラーは、ルーフ色をブラックマイカとした2トーン仕様のグラファイトグレーメタリック、ホワイトダイヤモンド、レッドダイヤモンドの3色に加え、ブラックダイヤモンド、グラファイトグレーメタリックのモノトーン仕様の2色の計5色展開としている。

発売は2026年2月5日、価格は673万5300円からだ。

この“黒いアウトランダー”の発表にX（旧Twitter）では、「カッコ良すぎ」「『P EXで内装が全部黒だったらなぁ…』っと思ったら、出てきた！ メチャメチャカッコいい」「質感も高く人気になると思います!!」など、話題となっている。

一方で、価格に関しては「良いね～と思って価格見たら670万円で気絶しそう」「いいなぁ。680万かー高いなぁ」などといった声も見られた。

また、「再設定されたのか　次はこれにするかな」など購入を検討するユーザーの声や、「新型デリカもカッコええし アウトランダーのブラックエディションも カッコええし どっちも欲しいなぁ！」と、発表されたばかりの『デリカD:5』と比較するユーザーもみられた。

《鴛海千穂》

