英国ラグジュアリーヘルメット『ヘドン』日本市場に初進出、モトーリモーダで販売開始

  • 英国ラグジュアリーヘルメット『ヘドン』が日本市場に初進出
  • Hedonist クリーム
  • Heroine Racer 2.0 シグネイチャーブラック
  • Hedonist クリーム
  • Hedonist シグネイチャーブラック
  • Hedonist ステイブルブラック
  • Hedonist ポルヴォ
  • Hedonist マカダミア

大人のためのモータースタイルを提案するセレクトショップ・Motorimoda（モトーリモーダ）が、英国のラグジュアリーヘルメットブランド「HEDON（ヘドン）」の製品を日本市場で初めて発売する。

【画像】英国ラグジュアリーヘルメット『ヘドン』

HEDONブランドは世界50カ国以上で展開され、BMWとの長年のパートナーシップを持つなど、品質とデザインで高い評価を得ている。世界中のライダーやスタイル重視のユーザーから支持を集め、多くのセレブリティや俳優、アーティストにも愛用されている。素材の質、細部のデザイン、フィット感にこだわり、安全性とファッション性の両立を実現したブランドだ。

今回発売されるのは、HEDONを代表する2つのモデルだ。

Hedonist ステイブルブラックHedonist ステイブルブラック

「Hedonist（ヘドニスト）」はローププロファイルシルエットに確かな保護性能を備え、ヘリテージスタイルを現代の安全基準に適合させたデザインが特徴のオープンフェイスだ。展開カラーはクリーム、シグネイチャーブラック、ステイブルブラック、ポルヴォ、マカダミアの5色で、税込み価格は12万1000円。

Heroine Racer 2.0 イーストウッドHeroine Racer 2.0 イーストウッド

「Heroine Racer（ヒロインレーサー）2.0」は、英国のクラシックなレトロデザインを採用し、コンポジットファイバー製シェルに本革の内装トリムを施した高級仕様のフルフェイス。シグネイチャーブラック、モルテンアッシュ、マカダミア、イーストウッドの4色を展開し、税込み価格は17万6000円からとなる。

販売はモトーリモーダの銀座店、神戸店、名古屋店、福岡店、ルーチェ店の全5店舗と公式オンラインストアで行われる。最新の入荷情報やイベント情報は公式SNSで確認できる。

