ホーム モーターサイクル 新型車 記事

HJC、MotoGPライダーも使う本格カーボンヘルメット『RPHA 1N V2 CARBON』発売　価格は11万9900円

RPHA 1N V2 CARBON ソリッド ブラック
  • RPHA 1N V2 CARBON ソリッド ブラック
  • RPHA 1N V2 CARBON ソリッド マット
  • HJH285 RPHA 1N V2 CARBON スノーディアブロ
  • HJH287 RPHA 1N V2 CARBON クアルタラロ ルマンⅢ
  • RPHA 1N V2 CARBON ソリッド ブラック
  • RPHA 1N V2 CARBON ソリッド ブラック
  • RPHA 1N V2 CARBON ソリッド ブラック
  • RPHA 1N V2 CARBON ソリッド ブラック

ライディングギア・ブランドのTAICHI（タイチ）が取り扱うHJCヘルメットに、レース仕様カーボンフルフェイスヘルメット「RPHA 1N V2 CARBON」が新登場。ソリッドカラー2色とグラフィックモデル2種の計4モデルを展開する。

【画像】HJC RPHA 1N V2 CARBON

「RPHA 1N V2 CARBON」は、世界最高峰のロードレースMotoGPやスーパーバイク選手権でHJC契約ライダーが実際に使用しているモデルだ。トップクラスのライダーからのフィードバックをもとに設計・開発され、レースシーンで得たノウハウを投入した本格仕様となっている。

カーボンシェルを採用することで軽量化を実現。耐衝撃性能の向上や高速レース環境に対応したシールドロックシステム、空力特性を追求したシェルデザインなど、過酷なレース環境で培われた技術が盛り込まれている。

RPHA 1N V2 CARBON ソリッド ブラックRPHA 1N V2 CARBON ソリッド ブラック

ベンチレーションシステムには、前方から後方へ熱気を排出するACS（Advanced Channeling Ventilation System）を搭載。内装は抗菌・速乾・吸湿発散性を持つ着脱式で、2Dフラットレーシングシールドやツールレスシールド着脱システム、スピーカーホールなども備える。

付属品として、ダークスモークのスペアシールド、ティアオフフィルム、エアロスポイラー、チンカーテン、アンチフォグレンズ、ブレスガードが同梱される（標準装着はクリアシールド、製品画像では付属のダークスモークシールドを使用）。

ソリッドカラーは「RPHA 1N V2 CARBON ソリッド」として、ブラックとマットブラックの2色を用意。税込み価格は8万5800円。

HJH285 RPHA 1N V2 CARBON スノーディアブロHJH285 RPHA 1N V2 CARBON スノーディアブロ
HJH287 RPHA 1N V2 CARBON クアルタラロ ルマンⅢHJH287 RPHA 1N V2 CARBON クアルタラロ ルマンⅢ

グラフィックモデルは、2021年MotoGPチャンピオンのファビオ・クアルタラロ選手のレプリカデザインの「スノーディアブロ」と「クアルタラロ ルマンIII」の2モデルが販売される。クアルタラロ選手は2019年のデビュー以来、MotoGPクラスで11勝、合計32回の表彰台を獲得。2021年にはフランス人ライダー初の最高峰クラス年間チャンピオンに輝き、2023年からHJCヘルメットとスポンサー契約を締結している。

「RPHA 1N V2 CARBON スノーディアブロ」は、クアルタラロ選手が2024年MotoGP公式セパンテストで着用した特別グラフィックだ。カーボンの黒と雪の白を基調とし、モンスターロゴが映えるデザイン。クアルタラロ選手のトレードマークである「エル・ディアブロ（悪魔）」ペイントも、冬季シーズンに合わせた雪だるま仕様で表現されている。

「RPHA 1N V2 CARBON クアルタラロ ルマンIII」は、2025年にフランスで開催されたMotoGPフランスGP（ルマン）でクアルタラロ選手が着用したモデル。開催地フランスにちなんだトリコロールカラーに両サイドのモンスターエナジーロゴが映えるデザインで、頭頂部には「エル・ディアブロ」を彷彿とさせるペイント風グラフィックが施されている。

レプリカグラフィックモデルの価格は、どちらも税込み11万9900円となっている。

規格はSG・JIS・MFJ取得予定で、本格的なレース使用にも対応する（なお、FIM新規格「FRHP he-02」は未取得）。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヘルメット

MotoGP

注目の記事【モーターサイクル】

TAICHI（タイチ）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES