SHOEI、レーシング向けフルフェイス「X-Fifteen」にレプリカ・グラフィックモデル3種類を一挙発売

SHOEIが販売中のフルフェイスヘルメット・X-Fifteen（エックス・フィフティーン）に、MotoGPライダーやレジェンドライダーのレプリカ・グラフィックモデル3種類が新登場。

【画像】SHOEI「X-Fifteen」レプリカ・グラフィックモデル3種

MotoGPライダー、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル・X-Fifteen「DIGGIA 2」（ディジャ2）には、ニューカラーのイエロー/レッド（TC-3）が追加される（販売されていたレッド/ブラックは2025年9月30日受注終了）。税込み価格は10万100円。

X-Fifteen「RAINEY」

90年代初頭のWGP500ccチャンピオン、ウェイン・レイニー選手仕様のレプリカ・グラフィックモデル・X-Fifteen「RAINEY」（レイニー）は新たにラインナップされる。リアスタビライザーにはレイニー選手のサインがデザインされ、往年のファンには胸熱なモデルとなっている。税込み価格は10万3400円。

2021年には全日本ロードレースJSB1000クラスの最年長表彰台記録を自ら塗り替えた“鉄人”こと加賀山就臣選手仕様のレプリカ・グラフィックモデル・X-Fifteen「KAGAYAMA」（カガヤマ）は、オリジナルのブルー/ホワイト（TC-2）に加えて、シックなブラック/ホワイト（TC-10）の2タイプのカラーリングでラインナップ。税込み価格は10万100円。

X-Fifteen「KAGAYAMA」（TC-2）

X-Fifteenは長期間にわたる研究と風洞実験により、空力性能をはじめとしたあらゆる面で高い性能を誇るレーシング向けヘルメット。AIM+（Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber）構造を採用し、強靱なガラス繊維と3次元形状とした有機繊維の複合積層構造を基に、高い弾性性能を持つ高性能有機繊維をプラスしており、軽量でありながらも剛性弾性に優れる高性能なシェル構造となっている。

いずれも販売開始は5月とされていて、サイズはXS（53～54cm）、S（55～56cm）、M（57～58cm）、L（59～60cm）、XL（61～62cm）、XXL（63～64cm）の6サイズ。布袋、ブレスガードJ、チンカーテンD、シリコンオイル、防曇シート、ロアエアスポイラー、SHOEIロゴステッカー、シールド用ステッカーNo.11が付属する。