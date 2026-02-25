SHOEIのフルフェイスヘルメット「GT-Air 3 MIKE」に“ダーク”なカラバリ登場！8万3600円

SHOEIが販売中のフルフェイスヘルメット・GT-Air 3（ジーティー・エアー・スリー）のグラフィックモデル「MIKE」（マイク）にニューカラーが追加された。税込み価格は8万3600円で、販売開始は5月より。

【画像】SHOEIのフルフェイスヘルメット「GT-Air 3 MIKE」新色

「マイク」はツートーンを基調に、ベンチレーションパーツやヘルメットの凹凸形状も活かした流れるようなグラフィックのほか、ベースモデル名の「GT-Air 3」の文字を使い、後部に「G」と「3」の型抜きと、頭頂部にはアクセントカラーで「-Air」を配置したデザインを採用している。

今回追加されたカラーバリエーションはグレー/シルバー［TC-10］で、これまでのカラーリングから一転し、ダーク系の落ち着いた同系色のトーン変化が存在感を漂わせている。なお、既存カラーのホワイト/ブラック［TC-6］、グリーン/マットブラック［TC-4］と、受注期間限定カラーのブルー/レッド［TC-2］、イエロー/ホワイト［TC-3］も継続販売されている。

「GT-Air 3」はライディングにおけるあらゆる環境下で高い品質と性能を発揮する、インナーサンバイザー付きプレミアムツーリングフルフェイス。高い空力性能とスポーティーさをアピールする流線形エアロフォームが特徴で、効率を徹底的に追及した新設計ベンチレーションシステムにより、走行風をヘルメット内部へ導入しながら、ヘルメット全体で高い換気効率を実現している。

サイズはS（55cm）、M（57cm）、L（59cm）、XL（61cm）、XXL（63cm）の5サイズ。布袋、ブレスガードK、チンカーテンR、シリコンオイル、防曇シート、スペア防曇シート用ピン、サービスツール、SHOEIロゴステッカーが付属する。

GT-Air 3「MIKE」グレー/シルバー［TC-10］