オージーケーカブトのフルフェイス『カムイ5』に新グラフィック「トルザ」登場

オージーケーカブトがフルフェイスヘルメット「KAMUI-5（カムイ5）」に新たなグラフィックモデル「KAMUI-5 TORZA（カムイ・5 トルザ）」を追加。税込み価格は4万9500円で、販売開始は2026年2月上旬より。

【画像全7枚】

「カムイ5」は、紫外線（UV）99％カットに加え、日射熱によるヘルメット内部の温度上昇を抑える赤外線（IR）74％カット素材の「CF-2 UICシールド（UICクリア）」を標準装備。

また、照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、大型のインナーサンシェード、上下2段階の切り替えが可能なチンベンチレーション、歪みを抑えつつ安定した作動性と高い密閉性能を両立した2軸ラチェット機構、スムーズな着脱とフィット感を両立する新設計内装など、快適の常識を塗り替える新世代のフルフェイスモデルだ。

KAMUI-5 TORZA（ホワイトブラックレッド）

今回追加された「トルザ」は、クリーンなラインデザインが特徴で、幅広いスタイルに自然と溶け込むマルチユースグラフィックを採用。控えめな佇まいの中に精悍さとシャープな印象を宿し、ライディングギアとしての力強さと上質な落ち着きを両立。飽きのこない洗練されたデザインを表現したモデルとなっている。

カラーは、ホワイトブラックレッド、フラットブラックレッド、フラットブラックゴールドの3色を用意。2シェル5サイズ展開で、サイズはサイズはXS（54-55cm）・S（55-56cm）・M（57-58cm）・L（59-60cm）・XL（61-62cm）の5サイズをラインナップする。

KAMUI-5 TORZA（フラットブラックレッド）

KAMUI-5 TORZA（フラットブラックゴールド）