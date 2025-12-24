ホーム モーターサイクル 新型車 記事

オージーケーカブト、フルフェイスヘルメット『カムイ5』に新グラフィック「スプリア」登場

KAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッド
  • KAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッド
  • KAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッド
  • KAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッド
  • KAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッド
  • KAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッド
  • KAMUI-5 SPRIA パールホワイトシルバー
  • KAMUI-5 SPRIA フラットブラックグレー

オージーケーカブトが販売中のフルフェイスヘルメット『KAMUI-5（カムイ・5）』に新たなグラフィックモデル『KAMUI-5 SPRIA（カムイ・5 スプリア）』を追加。税込み価格は4万9500円で、販売開始は2026年1月上旬より。

【画像】オージーケーカブト KAMUI-5 SPRIA

「カムイ5」は、紫外線（UV）99％カットに加え、日射熱によるヘルメット内部の温度上昇を抑える赤外線（IR）74％カット素材の「CF-2 UICシールド（UICクリア）」を標準装備。

また、照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、大型のインナーサンシェード、上下2段階の切り替えが可能なチンベンチレーション、歪みを抑えつつ安定した作動性と高い密閉性能を両立した2軸ラチェット機構、スムーズな着脱とフィット感を両立する新設計内装など、快適の常識を塗り替える新世代のフルフェイスモデルだ。

KAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッドKAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッドKAMUI-5 SPRIA パールホワイトシルバーKAMUI-5 SPRIA パールホワイトシルバー
KAMUI-5 SPRIA フラットブラックグレーKAMUI-5 SPRIA フラットブラックグレー

今回追加された「カムイ5 スプリア」は、モデルの造形美に寄り添うよう設計されたシャープなラインワークが魅力のグラフィック。流れるように走るアクセントラインがシルエットを際立たせ、スポーティでありながら落ち着いた存在感をもたらした、流麗なデザインを採用している。

カラーは、フラットブラックレッド、フラットブラックグレー、パールホワイトシルバーの3色を用意。2シェル5サイズ展開で、サイズはXS（54-55cm）・S（55-56cm）・M（57-58cm）・L（59-60cm）・XL（61-62cm）をラインナップする。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オージーケーカブト

ヘルメット

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES