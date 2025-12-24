オージーケーカブト、フルフェイスヘルメット『カムイ5』に新グラフィック「スプリア」登場

オージーケーカブトが販売中のフルフェイスヘルメット『KAMUI-5（カムイ・5）』に新たなグラフィックモデル『KAMUI-5 SPRIA（カムイ・5 スプリア）』を追加。税込み価格は4万9500円で、販売開始は2026年1月上旬より。

【画像】オージーケーカブト KAMUI-5 SPRIA

「カムイ5」は、紫外線（UV）99％カットに加え、日射熱によるヘルメット内部の温度上昇を抑える赤外線（IR）74％カット素材の「CF-2 UICシールド（UICクリア）」を標準装備。

また、照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、大型のインナーサンシェード、上下2段階の切り替えが可能なチンベンチレーション、歪みを抑えつつ安定した作動性と高い密閉性能を両立した2軸ラチェット機構、スムーズな着脱とフィット感を両立する新設計内装など、快適の常識を塗り替える新世代のフルフェイスモデルだ。

KAMUI-5 SPRIA フラットブラックレッド

KAMUI-5 SPRIA パールホワイトシルバー

KAMUI-5 SPRIA フラットブラックグレー

今回追加された「カムイ5 スプリア」は、モデルの造形美に寄り添うよう設計されたシャープなラインワークが魅力のグラフィック。流れるように走るアクセントラインがシルエットを際立たせ、スポーティでありながら落ち着いた存在感をもたらした、流麗なデザインを採用している。

カラーは、フラットブラックレッド、フラットブラックグレー、パールホワイトシルバーの3色を用意。2シェル5サイズ展開で、サイズはXS（54-55cm）・S（55-56cm）・M（57-58cm）・L（59-60cm）・XL（61-62cm）をラインナップする。