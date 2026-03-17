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アールエスタイチ、革新的プロテクションギア『T-SABE』東京モーターサイクルショー2026で発表へ

アールエスタイチのブースイメージ
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  • 東京モーターサイクルショー2026で名前が発表される「TAICHI猫（仮）」
  • 東京モーターサイクルショー2026で名前が発表される「TAICHI猫（仮）」
  • 東京モーターサイクルショー2026で名前が発表される「TAICHI猫（仮）」

アールエスタイチは、3月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催される「第53回 東京モーターサイクルショー2026」に出展すると発表。革新的なプロテクションギアをはじめ、2026年春夏の最新コレクションを一挙公開する。

【画像】東京モーターサイクルショー2026で名前が発表される「TAICHI猫（仮）」

注目トピックスとして、新プロテクションギア『T-SABE』を発表する。会場では実物の展示に加え、実際にシステムが作動するデモンストレーションを実施予定だ。また、開発スタッフもブースに常駐し、製品の構造やこだわりについて直接開発者から説明を受けることができる。

2026年春夏新作ウエアの展示・試着も行う。ライディングシューズやバッグなど、周辺アクセサリーも豊富にラインナップし、トータルコーディネートを提案。会場では実際に試着も可能で、最新の機能性とデザインを体験できる。

真夏のライディングを劇的に変える冷却システム「LIQUIDWIND（リキッドウインド）」からは、新作ベストを公開する。進化した冷却性能を会場で確認できる。

東京モーターサイクルショー2026で名前が発表される「TAICHI猫（仮）」東京モーターサイクルショー2026で名前が発表される「TAICHI猫（仮）」

さらに、「マスコットキャラクター名前募集キャンペーン」で応募されたアイデアの中から、選考した名前を発表する。東京モーターサイクルショー限定デザインのタイチ猫（仮）グッズや、アールエスタイチのアクセサリーも販売する。

なお、同社が日本正規代理店を務める「HJC」も、別ブースにて出展する。

《レスポンス編集部》

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