アールエスタイチ、バイク用エアバッグベスト『T-SABE』を4月24日に発売決定！ 価格は8万8000円

アールエスタイチは、オートバイ用エアバッグベストの新製品『T-SABE（ティーセーブ）』を2026年4月24日より発売すると発表した。「東京モーターサイクルショー2026」で初公開され、話題となっていた。

【画像】アールエスタイチのバイク用エアバッグベスト『T-SABE』

新製品は、自動車安全システム分野で世界トップクラスのシェアを持つオートリブとの共同開発によって誕生。自動車業界で培われた安全性の知見をオートバイ用エアバッグベストに応用している。30か月の開発期間を経て、ライディング時に求められる高い機能性と快適性を両立させた。

「T-SABE」は公道でのツーリング専用に設計されているのが特徴だ。

オートリブと共同開発した、公道専用オートバイ乗車用エアバッグベスト「T-SABE」

エアバッグ展開時には身体と対象物の間に約75～80mmの空気層を形成し、従来のハードプロテクター（厚み約15～20mm）と比較して衝撃を吸収・分散させる時間を確保することで、ライダーへの身体的ダメージの低減を図る。

公道特有の事故パターンを分析して開発された高精度センサーを搭載し、立ちごけなどの軽微な振動と事故を的確に区別。検知から展開完了まで約0.049秒というレスポンスでライダーの胸部と背中を保護する。

ライディングを妨げないパターン設計で、電子ユニットを取り外すことでベスト本体の手洗いによる洗濯が可能だ。常に清潔な状態でツーリングから日常使いまで快適に使用できる。

アールエスタイチが発表したベストタイプのエアバッグ『T-SABE（ティーセーブ）』

スマートフォンとBluetooth連携し、専用アプリ「T-SABE CONNECT」でバッテリー残量の確認や電源のON/OFF管理が可能。転倒検知時には事前に登録した連絡先へ位置情報と共に緊急メッセージを自動送信する機能を備えている。

本製品は月額利用料といったサブスクリプション制を採用していない。本体購入後はメンテナンス費用などを除き、追加の運用コストなしで継続して使用できる。

サイズ展開は、女性専用設計のWMのほか、S、M、L、XL、BXLをラインアップ。重量は約1.8kgとなっている。連続駆動時間は最大約30時間。希望小売価格は8万8000円（税込）。

販売は、全国の量販店および各社のWEBショップにて順次開始される。

アールエスタイチが発表したベストタイプのエアバッグ『T-SABE（ティーセーブ）』（東京モーターサイクルショー2026）