MotoGPのエネルギーをグラフィックで表現、HJCヘルメット『RPHA 12 レッドブル ミサノ GP2』発売

ライディングギア・ブランドのTAICHIが取り扱うHJCヘルメットから、レッドブルシリーズの新ヘルメット『RPHA 12 レッドブル ミサノ GP2』が新発売。初回入荷分のみの数量限定モデルで、税込み価格は7万9200円。

【画像】HJC『RPHA 12 レッドブル ミサノ GP2』

この新グラフィックモデルは、イタリアのアドリア海リビエラに位置するミサノワールドサーキットで開催されるサンマリノ＆リビエラ・ディ・リミニGPからインスパイアを受けたデザインを採用。MotoGPのエネルギーとスピードを視覚的に表現している。

ダイナミックなレッドブルレーシングカラーと、レッドブルロゴを大きく配置した大胆なグラフィックが特徴で、目を引くデザインに仕上がっている。

HJC RPHA 12 レッドブル ミサノ GP2

ベースモデルとなるRPHA 12は、HJCのハイパフォーマンスラインに位置する製品だ。軽量かつ高い衝撃吸収性を持つ独自素材「P.I.M.シェル」を採用し、空力特性に優れたフォルムによって低速から超高速域まで安定した走行性能を発揮する設計となっている。

内装には吸湿速乾性と抗菌性を備えた素材を使用しており、長時間の着用でも快適さを保てるよう工夫されている。また、アジアンフィット設計を採用しており、日本人の頭部形状に合ったフィット感を実現しているのも特徴だ。

S・M・L・XLの4サイズ展開。SG・JIS・MFJ公認規格で、スペアシールド（ダークスモーク）・アンチフォグレンズ・ブレスガード・チンカーテンが付属する。

HJC RPHA 12 レッドブル ミサノ GP2