アライ、ネオレトロヘルメット『ラパイドNEO』に新作グラフィックモデル登場！『ハガ・ダーク』数量限定発売

アライヘルメットが販売中のクラシックスタイルで人気のフルフェイスヘルメット「ラパイドNEO」に、新グラフィック『ハガ・ダーク』が登場。数量限定モデルで、税込み価格は7万1500円。販売開始は7月下旬より。

【画像】アライ ラパイドNEO ハガ・ダーク

『ハガ・ダーク』は、全日本ロード・鈴鹿8耐からスーパーバイク世界選手権へと舞台を移し、通算43勝と長年に渡り日本を代表するトップレーサー「ニトロ芳賀」のレプリカ。

歴代で絶大な人気の赤いフレアパターンと、冷静さ表す雪の結晶模様を黒バージョンカラーへとアレンジ。ラパイドNEOのストリート・ビンテージ・クラシカルな雰囲気にも合わせたダークフレアパターンのカラーリングを採用した。

アライ ラパイドNEO ハガ・ダーク

ラパイドNEOは、ライダーの安全性と快適性を追求した卵型フォルムを採用しており、衝撃をかわす性能を最大限に発揮する設計となっているのが特徴。

ラパイドNEO ハガ・ダークは、「54」「55-56」「57-58」「59-60」「61-62」の5サイズ展開。スネル・JISの両規格適合品で、帽体にはPB-cLc2（ペリフェラリー・ベルテッド・コンプレックス・ラミネート・コンストラクション）を採用。内装仕様はハイフィッティング・アジャスタブル・FCS内装（抗菌・消臭内装／オプションにて調節可能［特許］）となっている。