ホーム モーターサイクル 新型車 記事

アライヘルメット、伝統的なフレイムスパターンのスモールジェット『クラシックAIR CHOPPER』発売へ

アライヘルメット クラシックAIR CHOPPER シロ
  • アライヘルメット クラシックAIR CHOPPER シロ
  • アライヘルメット クラシックAIR CHOPPER シロ
  • アライヘルメット クラシックAIR CHOPPER ブルー
  • アライヘルメット クラシックAIR CHOPPER ブルー
  • アライヘルメット クラシックAIR CHOPPER クロ
  • アライヘルメット クラシックAIR CHOPPER クロ

アライヘルメットが販売中のオープンフェイスヘルメット「クラシックAIR」に新グラフィックモデル『クラシックAIR CHOPPER（チョッパー）』が登場。税込み価格は5万5000円。販売開始は4月下旬より。

【画像】『クラシックAIR CHOPPER』3色のラインアップ

本質だけを残すという美学から生まれた、古き良き“アメリカン”カスタムカルチャーの象徴・精神を表す「チョッパー」は、計算されたバランスとシャープなラインを、走りのシルエットをいっそう印象的に際立たせたデザインにまとめている。

過度な装飾に頼らないシンプルさが特徴で、伝統的なフレイムスパターン（ファイヤーパターン）を現代的な「シロ」「クロ」「ブルー」の3カラー展開で仕上げている。

アライヘルメット クラシックAIR CHOPPER ブルーアライヘルメット クラシックAIR CHOPPER ブルーアライヘルメット クラシックAIR CHOPPER クロアライヘルメット クラシックAIR CHOPPER クロ

ベースモデルのクラシックAIRは、伝統的フォルムでありながら「かわす性能」の象徴である、丸く滑らかで強靭な帽体に最新技術のインナーベンチレーションを搭載したスモールジェット。ストラップを除く全ての内装材が着脱式になっており、メンテナンス性はもちろん、個人にあった細かいサイズ調整が可能となっている。

「55-56」「57-58」「59-60」「61-62」の4サイズ展開。JIS規格適合品で、帽体にはcLc（コンプレックス・ラミネート・コンストラクション）を採用。内装仕様は抗菌・消臭内装。フルフェイスやオープンフェイスの標準シールドと同じポリカーボネート製「ニューコンペシールド」や、バイザー「ピーコックヒサシ」などのオプションも用意されている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アライ

ヘルメット

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES