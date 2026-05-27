SHOEIのシステムヘルメット『NEOTEC 3』に新グラフィック「ヴォリックス」が追加

SHOEIが販売中のシステムヘルメット「NEOTEC 3」に新グラフィックモデル「VORYX（ヴォリックス）」が新登場。税込み価格は9万1300円で、販売開始は8月より。

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今回追加された新グラフィック「ヴォリックス」は、鋭いラインと多層的な面構成で、後方へ流れるスピード感を強調したデザイン。強いコントラストと緩急のあるライン構成により、視認性と躍動感を両立し、帽体の立体形状を際立たせたアグレッシブかつスポーティなグラフィックのモデルとなっている。カラーはイエロー/ブラック［TC-3］、ホワイト/シルバー［TC-6］、ブルー/レッド［TC-10］の3種類が用意されている。

「NEOTEC 3」は、SHOEIの最新技術により進化した機能性と快適性、安全性がひとつになったシステムヘルメット。全開できるフェイスカバーをもち、フルフェイスとジェットの利便性を兼ね備えている。

NEOTEC 3 VORYX ブルー/レッド［TC-10］

眩しい日差しに瞬時に対応できる、面積を拡大したQSV-2サンバイザーを装備。新設計のマイクロラチェットチンストラップの採用により、グローブをしたままでもあご紐の締結や解除が可能となっている。

S（55cm）、M（57cm）、L（59cm）、XL（61cm）、XXL（63cm）、XXXL（65cm）の6サイズ展開で、布袋、ブレスガード K、シリコンオイル、防曇シート、サービスツール、SHOEI ロゴステッカー、スペア防曇シート用ピンが付属する。