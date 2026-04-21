大治郎が蘇る！ SHOEIのフルフェイスモデル『X-Fifteen』のレプリカモデル「DAIJIRO」に新色登場

SHOEIが販売中のフルフェイスヘルメット・X-Fifteen（エックス・フィフティーン）のMotoGPレジェンドライダー・加藤大治郎選手のレプリカモデル「DAIJIRO」に新色が登場。税込み価格は10万100円。販売開始は7月より。

【画像】SHOEI X-Fifteen DAIJIRO

「DAIJIRO」は2003年MotoGP開幕戦の日本GP出場時の加藤大治郎選手のヘルメットグラフィックを再現したモデル。天頂部には輝くスター、後部には睨みを利かすダイジローアイが描かれているほか、MotoGPでは永久欠番とされた加藤大治郎選手のゼッケンナンバー#74もあしらわれている。

今回追加される新色はシルバー/ブルー［TC-10］で、2024年9月に発売されたレッド/ブルー［TC-1］、イエロー/ブルー［TC-3］に次ぐ3カラー目となる（［TC-1］と［TC-3］は2025年9月30日受注終了）。

X-Fifteen DAIJIRO シルバー/ブルー［TC-10］

X-Fifteenは長期間にわたる研究と風洞実験により、空力性能をはじめとしたあらゆる面で高い性能を誇るレーシング向けヘルメット。AIM+（Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber）構造を採用し、強靱なガラス繊維と3次元形状とした有機繊維の複合積層構造を基に、高い弾性性能を持つ高性能有機繊維をプラスしており、軽量でありながらも剛性弾性に優れる高性能なシェル構造となっている。

JIS規格、FIM規格（FRHPhe-01）、MFJ公認。サイズはXS（53～54cm）、S（55～56cm）、M（57～58cm）、L（59～60cm）、XL（61～62cm）、XXL（63～64cm）の6サイズ。布袋、ブレスガードJ、チンカーテンD、シリコンオイル、防曇シート、ロアエアスポイラー、SHOEIロゴステッカー、シールド用ステッカーNo.11が付属する。