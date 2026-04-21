SHOEIのスポーツツーリングヘルメット『ホーネットADV』、グラフィックモデル「インヴィゴレイト」に新色

SHOEIが販売中のスポーツライディング用多目的ヘルメット『HORNET ADV（ホーネットADV）』のグラフィックモデル「INVIGORATE（インヴィゴレイト）」に新たなカラーバリエーション3色が追加された。税込み価格は8万1400円。販売開始は7月より。

【画像】SHOEIのスポーツツーリングヘルメット『ホーネットADV』

ホーネット ADVは、舗装路（オンロード）だけでなく未舗装路（クロスカントリー）での走行にも対応したフルフェイスヘルメットだ。新開発の「V-460バイザー」を装備し、風の抵抗を減らす空力性能や、走行中に頭部へ風を取り込むベンチレーション性能を高いレベルで両立している。

帽体（シェル）の素材には「AIM＋」と呼ばれる複合積層構造を採用。ガラス繊維と有機繊維を組み合わせることで、軽量でありながら高い剛性と弾性を実現している。

「活気づける・鼓舞する」などを意味するインヴィゴレイトは、直線的でダイナミックな塗り分けパターンが、快活で力強い印象を表すグラフィックデザインを採用している。

新たに加わるカラーはレッド/ブラック［TC-1］、イエロー/ブラック（マットカラー）［TC-3］、オレンジ/ホワイト［TC-8］の3色。既存カラーのグリーン/ブラック［TC-4］、ブラック/シルバー［TC-5］、ピンク/ホワイト［TC-7］、レッド/ブルー［TC-10］と合わせて計7色のラインナップとなる。

JIS規格適合。サイズはS（55cm）、M（57cm）、L（59cm）、XL（61cm）、XXL（63cm）の5サイズ。

付属品としてブレスガード、チンカーテン、シリコンオイル、防曇レンズ「CNS-2 ピンロック EVO lens」、布袋が同梱される。

SHOEI HORNET ADV INVIGORATE イエロー/ブラック（マットカラー）［TC-3］（新色）

SHOEI HORNET ADV INVIGORATE オレンジ/ホワイト［TC-8］（新色）