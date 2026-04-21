大蛇たちが乱舞！ SHOEIのフルフェイス『X-Fifteen オロチ』にブラック＆グリーンの新色登場

SHOEIが販売中のフルフェイスヘルメット『X-Fifteen』（エックス・フィフティーン）のグラフィックモデル「OROCHI（オロチ）に新色ブラック/グリーン（マットカラー）［TC-11］が登場。税込み価格は9万5700円。販売開始は7月より。

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「オロチ」は螺鈿細工風の鮮やかな大蛇たちがヘルメット天面部に乱舞しているデザインだ。八岐大蛇をモチーフにしたものなのか、刀ではなく剣も描かれているほか、後部には剣を構える武者も描かれている。今回の新色追加で既存カラーのブラック/ブルー［TC-10］（6月発売予定）と併せて2カラー展開となった。

X-Fifteenは長期間にわたる研究と風洞実験により、空力性能をはじめとしたあらゆる面で高い性能を誇るレーシング向けヘルメット。AIM+（Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber）構造を採用し、強靱なガラス繊維と3次元形状とした有機繊維の複合積層構造を基に、高い弾性性能を持つ高性能有機繊維をプラスしており、軽量でありながらも剛性弾性に優れる高性能なシェル構造となっている。

JIS規格、FIM規格（FRHPhe-01）、MFJ公認。サイズはXS（53～54cm）、S（55～56cm）、M（57～58cm）、L（59～60cm）、XL（61～62cm）、XXL（63～64cm）の6サイズ。布袋、ブレスガードJ、チンカーテンD、シリコンオイル、防曇シート、ロアエアスポイラー、SHOEIロゴステッカー、シールド用ステッカーNo.11が付属する。

既存カラー X-Fifteen OROCHI ブラック/ブルー［TC-10］

既存カラー X-Fifteen OROCHI ブラック/ブルー［TC-10］