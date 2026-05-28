ミドルアドベンチャーの新定番、KTM『790 ADVENTURE』2026年モデル発売　価格は146万円

KTMジャパンがKTM『790 ADVENTURE』の発売を発表した。税込みメーカー希望小売価格は146万円。

【画像】KTM 790 ADVENTURE 2026年モデル

790 ADVENTUREは、KTMのラインナップにおけるミドルレンジをカバーするアドベンチャーバイクに位置づけられている。水冷4ストロークDOHC並列2気筒エンジン「LC8c」が搭載され、総排気量799cc、最高出力95PS、最大トルク87Nmを発揮する。変速機は6速。

足回りには、左右で伸び・圧縮減衰を独立調整できるΦ43 WP APEXフロントサスペンションと、プリロードおよび伸び減衰調整が可能なWP APEXリアショックが装備されている。これは上位機種であるKTM『890 ADVENTURE』と同等の仕様となっており、フォークトップキャップの調整ダイヤルによってオフロード走行時のセッティング変更が容易に行える。

KTM 790 ADVENTURE 2026年モデル

ホイールはフロント21インチ、リア18インチが採用されており、オフロードタイヤの選択肢が広がる構成となっている。ABSにはオフロードモードが標準装備され、フロントホイール側の介入を軽減しつつ、リアホイール側は完全無効化することでリアを滑らせたコントロールも可能となっている。

シート高は840/860mmの2段階設定で、アドベンチャーモデルとして良好な足着き性が確保されている。燃料タンクはエンジン横にマウントされており、低重心化と燃料増減による重心変化の抑制が図られている。燃料タンク容量は約20L。

コクピットには5インチフルカラーTFTディスプレイが収められ、USB-Cコネクターも装備されている。オプションのパワーパーツ対応ホルダーを追加すれば、スマートフォンのマウントにも対応する。

KTM 790 ADVENTURE 2026年モデル

ラリーレイドにインスパイアされたフロントフェアリングは、中央に最小限のスリットが設けられており、高速走行時にコクピット内で発生しやすい負圧を抑える設計となっている。フロント周りはアルミ鍛造ブラケットで支えられ、軽量性と堅牢性が両立されている。

車両重量は約203kg（燃料含まず）、ホイールベースは1509mmプラスマイナス15mm。カラーはオレンジの1色展開。保証期間は条件付きで最長4年間。