スズキ、2026年のユーザー向け3イベントの開催日程を発表

スズキは19日、2026年のユーザー参加型イベントの開催日程を発表した。今年もスズキの主要車種にちなんだ「KATANAミーティング」「GSX-S/Rミーティング」「Vストロームミーティング」の3イベントが開催される。
「KATANAミーティング 2026」は9月6日（日）、はままつフルーツパーク時之栖 特設会場（静岡県浜松市浜名区都田町 4263-1）で開催される。例年、サプライズの発表や展示などがおこなわれており、今年も注目だ。
「GSX-S/Rミーティング 2026」は10月11日（日）、スズキ浜松工場内（静岡県浜松市浜名区都田町 8686）で開催。GSX-S/R ミーティング 2025
「Vストロームミーティング 2026」は11月8日（日）の開催で、会場は同じくスズキ浜松工場内となる。
各イベントの詳細情報は決まり次第、スズキホームページ上にて公開される予定。
例年、協賛企業によるブース展示や物販のほか、開発者によるトークショーなどがおこなわれ賑わいを見せるスズキのファンミーティング。スズキ車オーナー以外でも参加可能なので、ツーリングの目的地のひとつとして選んでみては。Vストロームミーティング2025
2026年ユーザーミーティング開催情報
https://www1.suzuki.co.jp/motor/events_information_2026/