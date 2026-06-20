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スズキ、2026年のユーザー向け3イベントの開催日程を発表

スズキ カタナミーティング2025（KATANA Meeting 2025）
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  • GSX-S/R ミーティング 2025
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スズキは19日、2026年のユーザー参加型イベントの開催日程を発表した。今年もスズキの主要車種にちなんだ「KATANAミーティング」「GSX-S/Rミーティング」「Vストロームミーティング」の3イベントが開催される。

【画像全12枚】

「KATANAミーティング 2026」は9月6日（日）、はままつフルーツパーク時之栖 特設会場（静岡県浜松市浜名区都田町 4263-1）で開催される。例年、サプライズの発表や展示などがおこなわれており、今年も注目だ。

「GSX-S/Rミーティング 2026」は10月11日（日）、スズキ浜松工場内（静岡県浜松市浜名区都田町 8686）で開催。

GSX-S/R ミーティング 2025GSX-S/R ミーティング 2025

「Vストロームミーティング 2026」は11月8日（日）の開催で、会場は同じくスズキ浜松工場内となる。

各イベントの詳細情報は決まり次第、スズキホームページ上にて公開される予定。

例年、協賛企業によるブース展示や物販のほか、開発者によるトークショーなどがおこなわれ賑わいを見せるスズキのファンミーティング。スズキ車オーナー以外でも参加可能なので、ツーリングの目的地のひとつとして選んでみては。

Vストロームミーティング2025Vストロームミーティング2025

2026年ユーザーミーティング開催情報
https://www1.suzuki.co.jp/motor/events_information_2026/

《レスポンス編集部》

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