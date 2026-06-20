ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ホンダの競技専用車『CRF250R』『CRF250RX』、2027年モデルを期間限定受注…カラーリング変更

ホンダ『CRF250R』の2027年モデル
  • ホンダ『CRF250R』の2027年モデル
  • ホンダ『CRF250RX』の2027年モデル

ホンダは、モトクロス競技専用車『CRF250R』とエンデューロ競技専用車『CRF250RX』のカラーリングを変更し、2027年モデルとして受注期間限定で9月4日に発売する。

【画像全2枚】

CRF250Rは、モトクロス競技での高い戦闘力を追求したコンペティションモデルで、スタイリングに赤・青・白のトリコロールを採用する。Hondaロゴを大きくあしらい、ライダーとマシンが一体となって戦うモータースポーツシーンでの存在感を高めるデザインとしている。

CRF250RXは、CRF250Rをベースにナックルガードやサイドスタンドを標準装備し、タンク容量の増量などエンデューロ競技に対応する仕様とした。カラーリングはCRF250R、CRF250RXともに「エクストリームレッド」の1色設定で、Hondaオフロードモデルの力強さと情熱を表現するという。

ホンダ『CRF250RX』の2027年モデルホンダ『CRF250RX』の2027年モデル

受注期間は2026年6月19日（金）から10月31日（土）まで。受注状況により、受注を早期終了とする場合がある。

なお、CRF250RとCRF250RXは競技専用車のため公道および一般交通の用に供する場所では走行できず、登録してナンバープレートを取得することもできない。走行場所には注意が必要で、私道や林道、河原、海辺など公共の道路以外でも人や車が自由に出入りできるところは道路と見なされ、道路交通法および道路運送車両法の違反になる場合がある。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ モーターサイクル

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews