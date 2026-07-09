「このサイズ感の車待ってた！」走りのミニバンとして復活!? トヨタ『エスティマ』次期型に期待の声

トヨタで人気だったミニバン、『エスティマ』が復活する可能性が浮上してきた。復活が実現すれば、トヨタのミニバン戦略の新たな選択肢となりそうだ。SNS上では「この辺の絶妙なサイズ感に惹かれる」「低床ミニバン最高や」など注目が集まっている。

【画像】トヨタ エスティマ 次期型の予想CG

◆走りを重視したミニバン

トヨタ エスティマ（2016年）

1990年に初代モデルが登場したエスティマは、「天才タマゴ」の愛称で親しまれ、低重心のワンモーションフォルムと優れた走行性能で独自のポジションを築いた。しかし2019年に国内販売を終了し、上級ミニバンとしての役割は『アルファード』と『ヴェルファイア』へ引き継がれている。

近年、自動車業界ではエスティマ復活の可能性がたびたび取り沙汰されてきた。復活にあたって最大の課題となるのは、アルファード／ヴェルファイアとの棲み分けだ。

現行アルファードとヴェルファイアは、高級サルーン並みの快適性やショーファーカーとしての商品性を追求したモデルへ進化している。価格帯も500万円台から1000万円超となり、プレミアムミニバン市場を確立した。これらと同じ方向性では、新型エスティマの存在意義は薄い。

トヨタ アルファード 現行

そこで有力視されるのが、「走り」を重視したミニバンというキャラクターだ。

初代から受け継がれてきた低重心パッケージを継承し、全高を抑えたスタイリングと優れた空力性能とを両立させる。そうすることによって、アルファードが「高級ラウンジ」なら、エスティマは「グランドツアラー」というポジションを担う可能性がある。

◆ハンマーヘッドデザインにPHEV、BEVも

デザインは、最新世代の「ハンマーヘッド」を進化させたフロントマスクが予想される。薄型LEDデイタイムランニングライトと独立したヘッドライトユニットとを組み合わせた、デュアルヘッドライト構成とし、歴代エスティマの特徴である未来的なワンモーションフォルムを、現代風に再解釈したスタイリングとなるだろう。

パワートレインは、大きく2つのシナリオが考えられる。

ひとつ目はPHEV（プラグインハイブリッド）だ。トヨタは『RAV4 PHEV』や『アルファードPHEV』で培った高出力ハイブリッド技術を持ち、大容量バッテリーと高性能モーターを組み合わせたシステムで実績を積んでいる。

トヨタ エスティマ 次期型の予想CG

エスティマがPHEVを採用すれば、市街地ではEV走行による静粛性を確保し、高速道路では長距離クルージング性能を発揮できる。ミニバンとの親和性も高く、現時点では最も現実味のある選択肢だ。

いっぽう、BEV（バッテリーEV）として復活する可能性もある。

ジャパンモビリティショー2023で公開された『X-VAN GEAR』コンセプトや、トヨタが開発を進める次世代EVアーキテクチャを踏まえると、将来的にEVミニバンを投入する可能性はある。ただし、日本市場では大型BEVの需要はまだ限定的であり、価格や充電インフラを考慮すると、量販モデルとしてはPHEVを先行させるはず。

価格帯は、HEVが550万～650万円、PHEVが650万～750万円、BEVが800万～900万円程度と予想される。現行アルファードPHEVよりも手の届きやすい価格設定となれば、両車の棲み分けも可能だろう。

登場時期については、ジャパンモビリティショー2027でコンセプトモデルが公開され、その後、市販モデルへ発展するシナリオが有力だ。順調に開発が進めば、発売は2028年前後と予想される。

◆SNSでの反応は

X（旧Twitter）上では、「昔エスティマ乗ってた。懐かしい」「是非とも復活してほしい」「スタイリングはワンモーションフォルムであって欲しい」「もし復活したら、購入候補のひとつかも」「この辺の絶妙なサイズ感に惹かれる」「低床ミニバン最高や」「昔から好きだった」「ちょうどいいサイズ感の車待ってた！」など、さまざまな意見が寄せられている。