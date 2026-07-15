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ロイヤルエンフィールド『ショットガン650』の限定カスタム、申込受付を開始…日本は5台のみ

ロイヤルエンフィールド ショットガン650 × ラフ・クラフツ・エディション
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ロイヤルエンフィールドは7月15日、台湾のカスタムバイクファクトリー「ラフ・クラフツ」とのコラボレーション限定モデル、『ショットガン650 × ラフ・クラフツ・エディション』の購入申込受付を開始すると発表した。世界25台限定で、日本への割当は5台のみ。価格は135万6300円（税込）。

【画像】ショットガン650 × ラフ・クラフツ・エディション

この限定モデルは、ラフ・クラフツがショットガン650をベースに製作したカスタムバイク「キャリバー・ロイヤル」からインスピレーションを得たもの。2025年11月開催のEICMA2025（ミラノ国際モーターサイクルショー）で初公開され、インド・ゴアで開催されたロイヤルエンフィールド主催イベント「モトバース2025」にも展示された。

ロイヤルエンフィールド ショットガン650 × ラフ・クラフツ・エディションロイヤルエンフィールド ショットガン650 × ラフ・クラフツ・エディション

デザイン面では、グロス・ジェットブラックとマット・ステルスブラックの組み合わせが採用され、ボディパネル全体にゴールドリーフのストライプが施されている。燃料タンク上面にはシリアルナンバーが刻印され、キャリバー・ロイヤルと同じ鋳造真鍮製のコラボレーションバッジが燃料タンク両サイドに配置されている。

ブラック・バーエンドミラー、キルティング加工のレザーシート、コントラストカラーのアルミホイール、ゴールドのフロントフォークインナーチューブといったプレミアム装備も備わる。

ロイヤルエンフィールド ショットガン650 × ラフ・クラフツ・エディションロイヤルエンフィールド ショットガン650 × ラフ・クラフツ・エディション

バイク本体に加え、ラフ・クラフツ代表のウィンストン・イェが直筆サインを入れたキャリバー・ロイヤルのカスタムビルド・スケッチを描いたシリアルナンバー入りアートワークも購入者に贈呈される。

購入申込の締め切りは同年7月29日（水）日本時間16時で、同日18時に抽選が行われ購入権獲得者が決定される。

《ヤマブキデザイン》

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