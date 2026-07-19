ロイヤルエンフィールド試乗キャラバン、九州・阿蘇で8月8‐9日開催…11モデルを用意

ロイヤルエンフィールドの日本正規代理店「ロイヤルエンフィールドジャパン」（総輸入発売元：ピーシーアイ）は、全国4エリアを巡る「ロイヤルエンフィールド試乗キャラバン」の九州会場開催を正式に発表した。

【画像】ロイヤルエンフィールド最新モデル

九州会場は2026年8月8日（土）・9日（日）の2日間、熊本県阿蘇郡南小国町の「阿蘇・瀬の本レストハウス」駐車場で開催される。時間は10時00分～16時00分（試乗は10時30分～15時50分）で、12時00分～12時30分は休憩のため試乗を休止する。

当日は、ロイヤルエンフィールドが誇る11モデルの試乗車をラインナップ。ベテランライダーはもちろん、バイクライフを始めたばかりの初心者や、普段なかなか実車に触れる機会がない地域の人々にも、ブランドの魅力を直接体感できる機会を提供する。

試乗コースは一般公道を使用した走行ルートを予定している。参加には試乗車両に該当する運転免許証の提示が必須で、ヘルメットやグローブ、長袖・長ズボンなど走行に適した服装が推奨される。申し込みは公式サイト内の専用フォームから事前予約制で受け付ける。悪天候の場合は安全を考慮し中止となる場合がある。

キャラバンは東京・イオンモールむさし村山を第1弾として始動。関東・九州に続き、中部・関西エリアでの開催も予定されており、詳細は順次発表される。

ロイヤルエンフィールド「試乗キャラバン」九州