ロイヤルエンフィールド『ゴアン・クラシック350』2026年モデル発表、アシスト＆スリッパークラッチを新搭載

ロイヤルエンフィールドは7月23日、2026年モデルのロイヤルエンフィールド『GOAN CLASSIC 350（ゴアン・クラシック350）』を発表した。同日より日本全国の正規販売店で予約受付が始まり、7月31日から受注が開始される。メーカー希望小売価格は80万0800円（税込）から。

【画像】ロイヤルエンフィールド ゴアン・クラシック350 2026年モデル

2026年モデルの最大の変更点は、アシスト＆スリッパークラッチの新搭載だ。クラッチ操作が軽くなりコントロール性が向上したほか、シフトダウン時の衝撃が軽減され走行安定性も高められている。また、クラッチレバー下に配置されるUSB Type-C充電ポートは急速充電対応にアップグレードされている。

ゴアン・クラシック350は、ロイヤルエンフィールドの人気モデル『クラシック350』をベースに、ボバースタイルのカスタムテイストを加えた1台。エンジンやフレームなどの基本骨格のほか、ヘッドライトナセルやタイガーアイといった特徴的なディテールをクラシック350と共有する（日本仕様はタンデムシートとなる）。

ロイヤルエンフィールド ゴアン・クラシック350ベース（シャック・ブラック）

搭載エンジンは排気量349ccの空油冷4ストローク単気筒SOHCで、最高出力14.9kW（20.2ps）／6100rpm、最大トルク27Nm／4000rpmを発生。低回転域でも力強く走れるようチューニングが施されている。フロント19インチ・リア16インチのチューブレス・スポークホイールにはホワイトリボンタイヤが組み合わされ、モダンとクラシックが融合したスタイルが与えられている。

シート高はロイヤルエンフィールドのラインナップ中で最も低い750mmで、「ミニ・エイプハンドル」と呼ばれるアップハンドルとの組み合わせによりリラックスしたライディングポジションが実現されている。装備重量は197kg、燃料タンク容量は13リットル。デュアルチャンネルABSやLEDヘッドライト、簡易型ナビゲーションシステム「トリッパー」も標準装備される。

ロイヤルエンフィールド ゴアン・クラシック350 2026年モデル

モデル名の「Goan（ゴアン）」はインド西海岸のリゾート地「ゴア」に由来し、同地のゆったりとした気候風土をバイクで表現することが開発コンセプトとなっている。カラーモデルは4種類が用意され、『ゴアン・クラシック350ベース』がシャック・ブラックとパープル・ヘイズの2カラーで80万800円（税込）、『ゴアン・クラシック350トップ』がレイブ・レッドとトリップ・ティールで80万8500円（税込）。新車登録（届出）から3年間・走行距離無制限の保証が付帯する。