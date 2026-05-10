英国プレミアムヘルメット「ヘドン」の新作『エピキュリスト』予約開始、カラーラインアップ追加も

Motorimoda（モトーリモーダ）は、イギリス発のプレミアムヘルメットブランド「ヘドン（HEDON）」の新ラインアップ『エピキュリスト』の予約販売を開始した。

【画像】英国プレミアムヘルメット「ヘドン」のラインアップ

ヘドンは世界50カ国以上で展開されるプレミアムヘルメットブランドで、長年にわたりBMWとのパートナーシップを結ぶなど、品質とデザインの高さで知られる。2026年3月に日本市場へ正式上陸を果たしたばかりだ。

EPICURIST 2.0

新モデル「エピキュリスト」は、ヘドンのクラフトマンシップとシールド付きならではの快適性を融合したオープンフェイスヘルメット。時代に左右されないデザインと日常使いに適したカバー力を求めるライダーに向けて設計されており、3シーズンのツーリングにも対応するとしている。

展開カラーはシグネイチャーブラック、グラスアッシュ、ナイトホワイトの3色。販売価格は15万4000円（税込）で、入荷予定は2026年7月下旬となっている。

Hedonist Olivea

また、すでにラインアップされている「ヘドニスト（Hedonist）」には、中世ヨーロッパを想起させる「キャメロット」と、鮮やかな大地の輝きをイメージした「オリビア」の2色が追加された。価格はいずれも12万1000円（税込）で、デリバリーは2026年12月下旬頃からの予定。

フルフェイスヘルメットの「ヒロインレーサー2.0（Heroine Racer 2.0）」には、「キャメロット」「オリビア」に加え、モダンデザインの原点をイメージした「バウハウス」、その哲学を受け継いだ「イームズ」の計4色が登場。

Heroine Racer 2.0 Bauhaus

価格は「キャメロット」「オリビア」が17万6000円（税込）、「バウハウス」「イームズ」が22万円（税込）。こちらも2026年12月下旬頃からのデリバリーを予定している。

予約・購入はモトーリモーダの銀座店（東京）、神戸店、名古屋店、福岡店、ルーチェ店（東京・調布）の各店舗、および公式オンラインストア「Motorimoda.com」で受け付けている。

英国プレミアムヘルメット「ヘドン」