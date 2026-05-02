トリップマシン × DGR 2026コラボアイテム、5月2日よりMotorimoda各店で販売開始…世界限定30セットも

Motorimodaは、「トリップマシン × ザ・ディスティングイッシュド・ジェントルマンズ・ライド 2026」の新作コラボレーションアイテムの店頭販売を、5月2日より順次開始すると発表した。

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神戸店・名古屋店は5月3日、福岡店は5月4日からの展開となる。

今回の「DGRエディション」では、全アイテムにバージンウールと耐久性に優れたフルグレインレザーを採用。レザーのみ、ファブリックのみではない独自の組み合わせによる、時間をかけて完成された特別仕様のラインアップとなっている。

DGR × トリップマシンジェントルマンズ キャリー コレクターズセット

注目のアイテムが、世界限定30セットの「ジェントルマンズ キャリー コレクターズセット」だ。

セットの内容は、ウェイファーラー パニア（サイドバッグ）、カートグラファー タンクバッグ、スリッポン シューズプロテクター、ハバダッシュグリップの4点となる。

ライディングに必要な要素をひとつにまとめたセットであり、各アイテムは単体でも機能しながら、組み合わせることで一体感を生み出す設計となっている。

Trip Machine × DGR (THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2026) ジェントルマンズライド限定モデル

取扱い店舗は、Motorimoda 銀座店（東京都中央区銀座）、Motorimoda 神戸店（神戸市東灘区）、Motorimoda 名古屋店（愛知県名古屋市港区）、Motorimoda 福岡店（福岡県筑紫野市）、Motorimoda ルーチェ店（東京都調布市）、公式オンラインストアだ。

詳細な入荷状況は各店舗への問い合わせが必要で、商品によっては入荷時期が遅れる場合もある、としている。