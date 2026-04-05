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Motorimoda、バイク向けアパレル「ROKKER」と「RIDINGCULTURE」取り扱い開始

「ROKKER」「RIDINGCULTURE」のバイク向けアパレル
  • 「ROKKER」「RIDINGCULTURE」のバイク向けアパレル
  • 25mの距離を合計4回引きずるテストをクリアする高耐久性を保有したジーンズ
  • ハンタージーンズ
  • RIDING CULTURE

Motorimodaは、バイク向けアパレルブランド「ROKKER」と「RIDINGCULTURE」の取り扱いを開始した。

【画像全4枚】

ジーンズ「ORIGINAL ROKKER」はSchoellerのファブリックを採用し、革新的な2層構造を持つという。また、オーセンティックなシルエットとカラーリングを特徴としつつ、耐久性能は一般的なデニム生地より強度が高いと説明する。さらに、25mの距離を合計4回引きずるテストをクリアする高耐久性をうたう。

Motorimodaは「ROKKER」製品として、モーターサイクルジーンズを3種類用意したほか、ジャケットやカットソー、各種アクセサリー類も取り扱う。

ハンタージーンズハンタージーンズ

「RIDING CULTURE」は「ROKKER」のセカンドブランドとして、よりカジュアルなラインアップで展開されるという。モーターサイクルに加え、自転車、サーフィン、スケートボード、スノーボードなど、カテゴリーやスタイルを問わず共鳴できる世界観を掲げる。

取扱店舗は、Motorimoda 銀座店（東京都中央区銀座8-16-6-1F、営業時間10時00分～20時00分）、Motorimoda ルーチェ店（東京都調布市調布ヶ丘3-2-1、営業時間10時00分～19時00分）、公式オンラインストアとなっている。

《森脇稔》

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