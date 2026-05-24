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ドッペルギャンガー、防水ウエストバッグ「DBT600-KH」を仕様改良して販売再開

ドッペルギャンガー ターポリンウエストバッグ DBT600-KH（ストームカーキ）
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ビーズは、2022年9月より販売を停止していたバイク向け防水ウエストバッグ「ターポリンウエストバッグ DBT600-KH（ストームカーキ）」の販売を、5月21日より再開した。長期にわたる多くの問い合わせに応える形で、今回は仕様の一部を改良した上での復活となる。

【画像】ターポリンウエストバッグ DBT600-KH（ストームカーキ）

主な変更点は、右ベルトのグローブホルダーに使用するGフック（グローブホルダー留め金）の色だ。従来のオレンジからブラックへと変更された。主要ターゲットである45歳以上の男性ユーザーに向け、より落ち着いた配色に刷新したとしている。

一方、ヘルメットやグローブ着用時でも視認・把持しやすいオレンジ色のジッパープラーは引き続き採用。必要に応じて取り外しも可能だ。

ドッペルギャンガー ターポリンウエストバッグ DBT600-KH（ストームカーキ）ドッペルギャンガー ターポリンウエストバッグ DBT600-KH（ストームカーキ）

同製品はバイク乗りの過酷な使用環境を想定し、防水性と操作性を両立したウエストバッグ。

メインファスナーには防水規格IPX6相当をクリアする防水ファスナーを採用。自社テストでは25分間の水没にも耐える高い防水性を確認しているという。ボディには360度防水ターポリン素材を使用しており、あらゆる方向からの飛沫にも対応する。

そのほか、不使用時に折りたたんで格納できるボトルホルダー、グローブ装着時でも操作しやすい大型キーリング型グリップ（オレンジ・取り外し可能）、キャンプツーリングにも対応したデイジーチェーンなどを備える。

本体サイズはW25×D10×H15.5cm。ベルト長は約78～120cm。

楽天、ヤフーショッピングなどのオンラインサイトで購入できる。販売価格は5180円など（参考）。

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《レスポンス編集部》

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