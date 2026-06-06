志摩リンと愛車のバイクが描かれた高級感のある刺繍がポイント「ゆるキャン△」パーカー新登場

『ゆるキャン△ SEASON3』より、愛車とひと休みする志摩リンが刺繍されたジップパーカーが新登場。「二次元コスパ」公式ホームページにて予約受付中だ。

【画像全13枚】

『ゆるキャン△』は、マンガアプリ「COMIC FUZ」にて連載されているあfろによるガールズアウトドアストーリー。山梨県や静岡県を舞台にキャンプ好きな女子高校生の日常生活をゆるやかに描く物語で、コミックスは累計1,000万部を突破している。

TVアニメは2018年に第1期、2021年に第2期を放送。2022年7月に公開された映画『ゆるキャン△』では、大人になったメインキャラクターたちがキャンプ場作りに挑戦する姿が話題になった。TVアニメ第3期は2024年4月から放送され、同年11月開催の「SPイベント ゆるキャンパーの集い」にて第4期『ゆるキャン△ SEASON4』は2027年の放送が決定している。

このたび販売されるのは、志摩リンと愛車のバイクが描かれた刺繍ジップパーカー。10万ステッチ以上の緻密な刺繍でリンが表現されており、工芸品を身にまとう満足感が味わえる。

★限定★描き下ろし 志摩リン 刺繍ジップパーカー バイクでひといきVer.

伝統的な刺繍の名産地「群馬県桐生市産」。高品質、高密度な刺繍でキャラクターが精密に再現されている。

★限定★描き下ろし 志摩リン 刺繍ジップパーカー バイクでひといきVer.

フロントにはジャカードタグを縫い付けられ、高級感ある仕上がりに。糸の振り方向による光沢の差や立体感を利用した高度な刺繍表現がポイントだ。

★限定★描き下ろし 志摩リン 刺繍ジップパーカー バイクでひといきVer.

厚手で丈夫なジップタイプのパーカーは、3シーズン対応。アウターとしてはもちろん、ジャケットやブルゾンを上に重ね着することもできる。

★限定★描き下ろし 志摩リン 刺繍ジップパーカー バイクでひといきVer.

ずっしりとキャラの存在感を背中に感じながら身にまとえる特別な一着。基本予約受付期間は、2026年6月28日（日）まで、発売は9月上旬予定だ。

■★限定★描き下ろし 志摩リン 刺繍ジップパーカー バイクでひといきVer.

発売日：2026年9月上旬予定

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：BLACK

価格：15,950円（税込）

基本予約受付期間：～2026年6月28日（日）

※基本予約受付期間後は準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。 【画像全13枚】

（C）あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト