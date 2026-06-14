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「異色すぎて笑った」ホンダとサンリオ、「クロミ」仕様マシンで鈴鹿8耐に参戦！ SNSでは「このまんま売って」の声も

SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing CBR1000RR-R FIREBLADE
  • SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing CBR1000RR-R FIREBLADE
  • SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing CBR1000RR-R FIREBLADE
  • 「SMILE RIDER PROJECT」のキービジュアル
  • SMILE RIDER PROJECT応援フラッグのイメージ

ホンダは、サンリオと共同で「SMILE RIDER PROJECT（スマイル・ライダー・プロジェクト）」を始動した。その取り組みの一環として、7月5日に三重県・鈴鹿サーキットで開催される「鈴鹿8耐」に人気キャラクター「クロミ」デザインのマシンで参戦する。このコラボバイクに対して、SNSでは、「さすがに異色すぎて笑った」「このまんま売って欲しい」など、話題になっている。

【画像】ホンダとサンリオがコラボした「クロミ」仕様のマシン

両社はこれまでもキャラクターを活用したコラボレーションを展開してきたが、今回のプロジェクトでは「子供も大人もみんな笑顔に」をコンセプトに、バイクやモータースポーツの魅力を幅広い世代へ発信するとともに、交通安全の大切さを伝えていく。

「2026 FIM世界耐久選手権 “コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（鈴鹿8耐）」には、「SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing」として参戦。ホンダの国内二輪生産拠点である熊本製作所が今年で操業50周年を迎えることに加え、参戦マシンである『CBR1000RR-R FIREBLADE』を同製作所で開発・生産していることから、熊本製作所の従業員チーム「Honda緑陽会 熊本レーシング」がプロジェクトをサポートする。

SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing CBR1000RR-R FIREBLADESANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing CBR1000RR-R FIREBLADE

参戦車両には、サンリオの人気キャラクター「クロミ」をデザインした特別カラーリングを採用。さらに、ライダーが着用するヘルメットやレーシングスーツ、チームスタッフのウエア、ピットエリアにも「ハローキティ」「クロミ」「ポムポムプリン」をあしらい、サーキット全体を彩る。バイクやレースに親しみのない層にも関心を持ってもらうことで、新たなモータースポーツファンの獲得を目指す。

また、鈴鹿8耐をより多くの人に楽しんでもらうため、「SMILE RIDER PROJECT応援席」を150席限定で用意。ホームストレートを一望できるV2指定席に、プロジェクトを記念したベースボールシャツなどの応援グッズをセットにした特別チケットを販売した。チケットは鈴鹿サーキット公式オンラインショップ「MobilityStation」で、6月8日11時に発売された。

このほか、16歳から23歳を対象とした「16-23 ZERO円パス」利用者向けに応援フラッグを配布するほか、鈴鹿サーキット内の「Honda RACING Gallery」では、歴代のサンリオ×ホンダコラボ車両の展示やキャラクターグリーティング、限定コラボグッズの販売なども実施。レースファンだけでなく、サンリオファンも楽しめる企画を展開する。

「SMILE RIDER PROJECT」のキービジュアル「SMILE RIDER PROJECT」のキービジュアル

X（旧Twitter）では、「サンリオとHondaのコラボ意外すぎる」「かなりアツい」「さすがに異色すぎて笑った」「めっちゃいいw」「絶対目が離せない」など、注目が集まっている。

また、「クロミちゃん仕様のバイク普通に格好良くて最高…！」「このまんま売って欲しい」「可愛すぎじゃん？！」「サンリオコラボ号これかっこいい」など、販売を望む声も見られた。

ホンダとサンリオは、今回のコラボレーションを通じて鈴鹿8耐を盛り上げるとともに、若年層を中心にバイクやモータースポーツへの興味・関心を広げていくとしている。

《鴛海千穂》

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