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ホンダと「クロミ」鈴鹿8耐参戦！ レースマシンだけじゃないコラボ車両と「巨大キティちゃん」

ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE クロミラッピング（鈴鹿8耐2026）
  • ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE クロミラッピング（鈴鹿8耐2026）
  • ホンダとサンリオのコラボによる特別な「クロミラッピング」仕様の2台（鈴鹿8耐2026）
  • クロミラッピングのホンダ CB750 ホーネットとCBR1000RR-R FIREBLADE（鈴鹿8耐2026）
  • ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE クロミラッピング（鈴鹿8耐2026）
  • ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE クロミラッピング（鈴鹿8耐2026）
  • ホンダ CB750 ホーネット クロミラッピング（鈴鹿8耐2026）
  • SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto RacingのCBR1000RR-R FIREBLADE（鈴鹿8耐2026）
  • クロミラッピングのホンダ CB750 ホーネットとCBR1000RR-R FIREBLADE（鈴鹿8耐2026）

ホンダとサンリオのコラボによる、人気キャラクター「クロミ」仕様のレーシングマシンが「鈴鹿8耐2026」に参戦し話題となっているが、会場となる鈴鹿サーキットの「ホンダレーシングギャラリー」では、特別なコラボ車両展示や巨大キティちゃんなどが展示され、注目を集めた。

【画像】「鈴鹿8耐2026」に展示されたホンダとサンリオのコラボ車両

ホンダは、サンリオと共同で「SMILE RIDER PROJECT（スマイル・ライダー・プロジェクト）」を始動することを6月に発表。その取り組みの一環として、「2026 FIM世界耐久選手権 “コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（鈴鹿8耐2026）」への参戦が明らかにされ、「異色のコラボ」などと話題となっていた。

両社はこれまでもキャラクターを活用したコラボレーションモデルの販売などをおこなってきたが、今回のプロジェクトでは「子供も大人もみんな笑顔に」をコンセプトに、バイクやモータースポーツの魅力を幅広い世代へ発信するとともに、交通安全の大切さを伝えていくという。

SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto RacingのCBR1000RR-R FIREBLADE（鈴鹿8耐2026）SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto RacingのCBR1000RR-R FIREBLADE（鈴鹿8耐2026）SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing 3選手のヘルメットもサンリオキャラ仕様に（鈴鹿8耐2026）SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing 3選手のヘルメットもサンリオキャラ仕様に（鈴鹿8耐2026）

鈴鹿8耐には「SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing（サンリオ・キャラクターズ・ホンダ・クマモト・レーシング）」として参戦。ホンダの国内二輪生産拠点である熊本製作所が今年で操業50周年を迎えることに加え、参戦マシンである『CBR1000RR-R FIREBLADE』を同製作所で開発・生産していることから、熊本製作所の従業員チーム「Honda緑陽会 熊本レーシング」がプロジェクトをサポートする。

マシンには、サンリオの人気キャラクター「クロミ」をデザインした特別カラーリングを採用。さらに、ライダーが着用するヘルメットやレーシングスーツ、チームスタッフのウエア、ピットエリアにも「ハローキティ」「クロミ」「ポムポムプリン」をあしらった。

そしてコラボ車両はレーシングマシンだけではない。鈴鹿サーキット内のホンダレーシングギャラリー地下には、特別な“クロミラッピング”が施された『CBR1000RR-R FIREBLADE』と『CB750 ホーネット』、そして市販されていた『スーパーカブ50.HELLO KITTY』のほか、巨大キティ、クロミ、そしてポムポムプリンが展示され、親子連れや若い女性を中心に注目を集めていた。

クロミラッピングのホンダ CB750 ホーネットとCBR1000RR-R FIREBLADE（鈴鹿8耐2026）クロミラッピングのホンダ CB750 ホーネットとCBR1000RR-R FIREBLADE（鈴鹿8耐2026）巨大キティとクロミ（鈴鹿8耐2026）巨大キティとクロミ（鈴鹿8耐2026）
《レスポンス編集部》

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