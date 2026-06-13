しまむらで「頭文字D」グッズが発売！様々な車種のTシャツやトートバッグ、日常使いできるキーケースにキーリングも

全国のしまむら店舗にて、「頭文字D」のグッズが6月13日より発売されます。同日15時よりオンラインストアでも取り扱われます。

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◆「頭文字D」のアパレルやバッグ、雑貨類が登場！

しまむらにて、「頭文字D」のアパレルやバッグ、雑貨類が登場します。メンズTシャツは様々な車種やチームロゴをデザインしており、全種におまけステッカーも付属。キャップやショートパンツなどもラインナップされています。

トートバッグ、キーケース、キーリングなどの日常使いできるグッズをはじめ、単行本をイメージしたティッシュケースといったユニークなものも揃っています。

なお、一部の商品はオンラインストア限定販売です。状況によっては一部店舗に入荷する場合もあります。

しまむらの「頭文字D」グッズは、全国のしまむら店舗にて2026年6月13日より発売予定。同日15時よりオンラインストアでも取り扱われます。