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廃タイヤチューブがスニーカーに、広島で職人がハンドメイド　価格は3万3000円

SEAL × SPINGLE Waterproof SNEAKER
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  • SEAL × SPINGLE Waterproof SNEAKERの素材となる廃タイヤチューブ

廃棄されたタイヤをアップサイクルするブランド・SEALと、広島県府中市発の純国産ハンドメイドスニーカーブランド「SPINGLE」が共同開発したコラボレーションスニーカー「SEAL × SPINGLE Waterproof SNEAKER」が、7月14日より販売開始となった。価格は3万3000円（税込）。

【画像全7枚】

同製品は、使用済みタイヤチューブと本革を組み合わせたオールブラックデザインのスニーカー。タイヤチューブは粉砕などの加工を行わず、素材本来が持つ耐衝撃性・耐久性・防水性を活かしたままスニーカーのアッパー部分にリユースされている。実際に使用されていた素材を用いるため、表面の傷や模様・質感が一つひとつ異なり、同じものが二つとない仕上がりとなっている。

SEAL × SPINGLE Waterproof SNEAKERSEAL × SPINGLE Waterproof SNEAKER

製造を担当するSPINGLEは、広島県府中市で職人が一足ずつ手作業で仕上げる純国産ブランド。靴底をアッパーに圧着させる伝統的な「バルカナイズ製法」を採用しており、足全体を包み込むような履き心地が特徴とされる。本製品も日本人の足型を考慮した設計が施され、タフな素材を使用しながら長時間着用にも配慮した快適性が追求されている。

サイズはM／L／LL展開。素材はタイヤチューブ・天然ゴム・本革・合皮で、生産国は日本。1足あたり約1020gのCO2削減に貢献するとされている。販売はSEALオフィシャルオンラインストアおよびSEAL表参道本店で行われる。

SEALブランドはバッグや財布類・スニーカー類を展開しており、WWF（世界自然保護基金ジャパン）への寄付や植林活動なども実施している。

SEAL × SPINGLE Waterproof SNEAKERSEAL × SPINGLE Waterproof SNEAKER
《ヤマブキデザイン》

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