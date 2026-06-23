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カワサキ『Z900RS』の墨染めTシャツ登場、久米繊維とコラボ　6月27日発売

カワサキ Z900RS墨染めTシャツ　オレンジ/濃墨
  • カワサキ Z900RS墨染めTシャツ　オレンジ/濃墨
  • カワサキ Z900RS墨染めTシャツ　ブラック/中墨
  • カワサキ Z900RS 久米繊維コラボ墨染めTシャツ
  • カワサキ Z900RS 久米繊維コラボ墨染めTシャツ
  • カワサキ Z900RS 久米繊維コラボ墨染めTシャツ
  • 全国96店舗のカワサキプラザにて取り扱われる

カワサキモータースジャパンが、人気モデル『Z900RS』をモチーフにした「久米繊維コラボ墨染めTシャツ」を6月27日に発売する。価格は8360円（税込）で、全国96店舗のカワサキプラザにて取り扱われる。

【画像】カワサキ Z900RS 久米繊維コラボ墨染めTシャツ

Z900RSが持つ普遍的な魅力とヘリテージスタイルを表現するため、日本の伝統的な染色技法「墨染め」が採用されている。落ち着いた色合いと一枚ごとに異なる表情を持つ墨染めならではの味わいは、着用を重ねることでさらに深みが増し、自分だけの1着へと育っていく点が特徴だ。

カラーはオレンジ/濃墨とブラック/中墨の2種類が用意されている。オレンジ/濃墨はファイヤーボールのボディーカラーをイメージしたもので、イエロー～オレンジのグラデーションカラーのラインが入れられている。ブラック/中墨はZ900RS Black Ball Editionのボディーカラーをイメージし、グレー～ブラックのグラデーションカラーのライン（一部パール加工）が施されている。

カワサキ Z900RS 久米繊維コラボ墨染めTシャツカワサキ Z900RS 久米繊維コラボ墨染めTシャツ

デザインはヘリテージロゴをポイントに、流れゆく風を滑らかに印象的に表現したイラストが採用されており、かすれプリント加工のZ900RSが幻想的に描かれている。右袖にはZ900RSのロゴが入れられている。

サイズはS・M・L・LLの4展開で、素材は綿100％。なお、Sサイズのみ7月上旬の発売となる。本商品は6月27日から開催される「Tシャツフェア」に合わせて発売されるもので、販売は全国のカワサキプラザが対象となっている。

《ヤマブキデザイン》

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